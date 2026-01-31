Ключевые моменты:

Россия объявила Владислава Балинского в международный розыск и ведет против него заочные уголовные дела.

Правозащитники считают это формой давления и попыткой устранить свидетеля военных преступлений.

Украинские и европейские структуры призывают срочно обеспечить его безопасность.

Преследование Владислава Балинского со стороны России

Национальный экологический центр Украины сообщил о серьезной и непосредственной угрозе жизни украинского журналиста, эколога и общественного деятеля Владислава Балинского. Опасность связана с его научной, журналистской и правозащитной деятельностью.

В октябре 2025 года прокуратура Москвы передала дело в суд. Балинского обвиняют по статье о так называемых «фейках об армии РФ» — фактически за публикации о военных преступлениях в Буче и Ирпене, обстрелах побережья Одессы и атаках на гражданскую инфраструктуру. Эти материалы публиковались в Facebook и на сайте медиа «Зелений лист». Также ему инкриминируют «повреждение военных мемориалов» — речь идет о демонтаже советской символики в Одессе в 2024 году.

29 января 2026 года в Басманном районном суде Москвы прошло заседание по делу Балинского. Российская Федерация объявила его в международный розыск. Еще в 2025 году в России против него были открыты заочные уголовные дела, которые правозащитники называют примером lawfare — использования судов не для правосудия, а для давления и оправдания насилия.

Владислав Балинский — гидробиолог Национального природного парка «Тузловские лиманы», представитель международного научного проекта SUNDANSE (Horizon Europe), журналист-расследователь и главный редактор издания «Зеленое письмо».

Преследование со стороны России продолжается с 2014 года и резко усилилось после 2022 года, когда Балинский начал активно документировать военные преступления и экологический ущерб. Российская пропаганда системно называет его работу «шпионажем» и «диверсиями».

По словам экологического центра, особую угрозу для РФ представляет способность Балинского понятно объяснять сложные научные данные — от биологических исследований до спутникового мониторинга. Эти материалы используются международным сообществом и могут стать доказательствами в судах.

Россия угрожает жизни одесского эколога

Национальный экологический центр Украины подчеркивает: угроза жизни Владислава Балинского реальна и срочна. Его дело — не частный случай, а часть политики по устранению свидетелей военных преступлений и экоцида.

«Национальный экологический центр Украины обращает внимание на публичные прямые угрозы физической ликвидации, распространяемые через российские телеграмм-каналы, где Владислава Балинского открыто называют «следующей целью». Аналогичная модель дегуманизации уже предшествовала убийству общественного активиста Демьяна Ганула в Одессе в 2025 году», — говорится в заявлении.

Организация призывает СБУ и Офис Генпрокурора Украины принять неотложные меры для защиты Балинского. Также с обращением выступили к структурам ЕС — с просьбой использовать дипломатические и политические механизмы для его безопасности.