Война убивает все живое

По словам эксперта по вопросам морской экологии, гидробиологии, урбанистической экологии и охраны окружающей среды Владислава Балинского, массовый выброс черноморских морских коньков – это следствие четырехлетней полномасштабной войны. Ведь так море реагирует на военные удары, как на техногенный стресс.

Эксперт отметил, что в советские времена из-за промышленного и химического загрязнения эти существа исчезли из Одесского залива. Он добавил, что это служило индикатором разрушения прибрежных экосистем.

Какие причины массовой гибели морских организмов

Балинский подчеркнул, что с 2017 года морских коньков начали замечать возле Одессы и это стало первым знаком медленного восстановления моря.

Однако эколог добавил, что скопление мертвых коньков на Фонтане не обязательно указывает на место гибели. Ведь береговая зона действует как ловушка: течения, конфигурация побережья и гидродинамика накапливают погибших животных из отдаленных участков акватории, иногда в километрах от реальной зоны воздействия.

Владислав Балинский отметил, что основная версия гибели этих морских организмов – разлив растительного масла. Ведь часть жидкости осела на дне, запачкав бентос. Соответственно штормы поднимают эти отложения, образуя полимеризованные сгустки, забивающие жабры рыб и нарушающие дыхание.

К слову, эколог отметил, что ожидается удар по мидиям – ключевым фильтрам экосистемы.

Также Балинский назвал вторую причину – тяжелые металлы, ведь морские коньки чувствительны к ним. Для уточнения требуются лабораторные тесты тканей.

Среди причин массовой гибели могут быть гидрохимические нарушения, сероводородные подъемы или аварии очистных сооружений.

Кстати, Иван Русев, доктор биологических наук, руководитель научного отдела национального природного парка «Тузловские лиманы», также склоняется к мнению о наличии специфических причин гибели морских коньков. Он связывает это явление как с загрязнением, так и с рельефом дна моря в местах, где их выбрасывало на берег. Русев добавил, что за три дня маршрутов по побережью моря в нацпарке, где мороз и штормы были аналогичными как и у Одессы, не обнаружено ни одной черной морской лошадки (Hippocampus guttulatus).