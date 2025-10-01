Ключевые моменты:

Сильный ливень 30 сентября в Одессе привел к затоплению железнодорожных путей;

Несмотря на это, движение пассажирских поездов не остановлено.

Как говорится в сообщении компании «Укрзалізниця», несмотря на непогоду, все пассажирские поезда продолжают отправляться и прибывать в Одессу.

«Движение обеспечивается резервными тепловозами с ограничением скорости в целях безопасности. Часть рейсов пропущено измененными маршрутами.

Возможны незначительные задержки.

Также помогаем местным службам в ликвидации последствий ненастья», – отмечается в сообщении.

Как сообщала «Одесская жизнь», во вторник, 30 сентября 2025 года, на Одессу обрушился аномальный ливень, который вызвал масштабные подтопления как улиц, так и жилых домов, а также привел к человеческим жертвам.

Также напомним, что завтра, 2 октября, на территории Одесской области объявлен День траура в связи с трагической гибелью в Одессе девяти человек из-за непогоды.