Осень в Одессе

Ключевые моменты:

  • 2 октября в Одессе и области ожидается переменная облачность, но существенных осадков не предвидится;
  • Температура воздуха в Одессе: ночью – 6-8°C, днем – 12-14°C.
  • В Одесской области ночью температура может опуститься до 3-8°C, днем – 9-14°C.

Прогноз погоды в Одессе на 2 октября

В Одессе завтра переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северный, 9-14 м/с.

Температура ночью 6-8°С тепла, днем 12-14°С.

Напомним, во вторник, 30 сентября, на Одессу обрушился мощный ливень, во время которого за сутки выпала двухмесячная норма осадков. Следствием стихии стали подтопленные улицы и дома, поваленные деревья. Также в части города отсутствовало электроснабжение.
К сожалению, несмотря на оперативно начатые меры по ликвидации чрезвычайной ситуации, удар стихии привел к человеческим жертвам.
Почитая память погибших, завтрашний день, 2 октября 2025 года объявлен в Одессе и Одесской области Днем траура.

Прогноз погоды в Одесской области на 2 октября

по Одесской области

Переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северный, 9-14 м/с.

Температура ночью 3-8°С тепла, днем 9-14°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

