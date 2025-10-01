Ключевые моменты:
- 2 октября в Одессе и области ожидается переменная облачность, но существенных осадков не предвидится;
- Температура воздуха в Одессе: ночью – 6-8°C, днем – 12-14°C.
- В Одесской области ночью температура может опуститься до 3-8°C, днем – 9-14°C.
Прогноз погоды в Одессе на 2 октября
В Одессе завтра переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северный, 9-14 м/с.
Температура ночью 6-8°С тепла, днем 12-14°С.
Напомним, во вторник, 30 сентября, на Одессу обрушился мощный ливень, во время которого за сутки выпала двухмесячная норма осадков. Следствием стихии стали подтопленные улицы и дома, поваленные деревья. Также в части города отсутствовало электроснабжение.
К сожалению, несмотря на оперативно начатые меры по ликвидации чрезвычайной ситуации, удар стихии привел к человеческим жертвам.
Почитая память погибших, завтрашний день, 2 октября 2025 года объявлен в Одессе и Одесской области Днем траура.
Прогноз погоды в Одесской области на 2 октября
по Одесской области
Переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северный, 9-14 м/с.
Температура ночью 3-8°С тепла, днем 9-14°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Читайте также: Защитник из Одесской области рассказал, как выдержал три года в плену.