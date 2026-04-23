Ключевые моменты:

Сегодня – 4 года со дня ракетного удара россиян по ЖК «Тирас» в Одессе.

Погибли 8 человек, среди них — Валерия Глодан, ее 3-месячная дочь Кира и мама Людмила.

Отец семьи Юрий (на тот момент в магазине) вступил в ВСУ, а в 2023 году погиб.

Улицу Ильфа и Петрова переименовали в улицу Семьи Глодан.

Четыре года после удара по ЖК «Тирас»

Сегодня проходит четыре года с тех пор, как в результате российской атаки погибла семья Глодан. Ракетный удар по ЖК «Тирас» в апреле 2022 года помнит каждый житель Одесской области. Это был первый удар россиян по жилым домам в регионе. Тогда погибли восемь человек, среди них Валерия Глодан, ее новорожденная дочь Кира и мама Людмила.

Добавим, что трагедия произошла в канун Пасхи. В момент обстрела отец семьи Юрий вышел в магазин за покупками. Когда мужчина вернулся, то уже не застал родных в живых.

Следует отметить, что после трагедии Юрий вступил в ряды ВСУ. Он служил в батальоне «АЗОВ», а затем – в Третьей штурмовой. 12 сентября 2023 года связь с ним оборвалась, Юрий несколько месяцев считался пропавшим без вести, а в ноябре стало известно, что он погиб.

В память об этой трагедии в Одессе улицу Ильфа и Петрова переименовали в улицу Семьи Глодан. Это память о том, что враг за годы войны уничтожил тысячи семей, которые хотели просто жить, воспитывать детей, работать, путешествовать, мечтать…

Читайте также: Лера, Кира и Людмила — в Одессе попрощались с погибшей от российского ракетного удара семьей (фото)