Ильф и Петров: литературное сокровище или инструмент системы

Илья Ильф и Евген Петров родились в Одессе, и именно этот город подарил им ту «легенду» одесского юмора. Их «12 стульев» и «Золотой теленок» стали классикой, которую изучали в школах и цитировали на каждом шагу. Но за шутками, цитатами и одесским шармом была и другая сторона. Оба работали в советской системе. Для кого-то такое сотрудничество невозможно было обойти, для кого-то оно заканчивалось трагически.

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Кроме живой сатиры они писали тексты, которые подчеркивали достижения социализма и одновременно высмеивали врагов народа. Например, в 1923 году Илья Ильф написал произведение «Страна, в которой не было октября», в котором превозносил установление советской власти в Одессе. В этом тексте Симона Петлюру — лидера УНР и борца за независимость Украины — он изображает как врага, противопоставляя его генералу имперской армии Антону Деникину. Также в книге «Одноэтажная Америка», созданной после поездки в США, писатели противопоставляли «счастливых советских рабочих» угнетенным американским:

«После фордовского завода в Дирборне, где техника поработила и раздавила людей, где рабочие, прикованные к станкам и конвейерам, кажутся людьми глубоко несчастными, мы словно попали на другую планету. Мы увидели молодых рабочих, здоровых и весёлых, увлечённых своей работой, дисциплинированных, дружелюбно настроенных к своим руководителям. Мы, конечно, и раньше знали об этой разнице, но как-то отвлечённо».

Авторы акцентируют внимание на таких неприятных чертах, как стандартизированность, пассивность в мышлении и чрезмерная доверчивость. Но в свою очередь не скрывали восторг от новых технологий, высокого уровня сервиса и трудолюбия американцев.

Однако стоит заметить, что эта книга была издана в 1936 году — после Голодомора в Украине, в разгар сталинских репрессий и массовых арестов. К тому же из-за того, что Ильф и Петров творили в рамках советской системы, они получали зарплату от государства и жили в государственном жилье.

Кем еще работали Ильф и Петров?

Оба имели более глубокие связи с советской системой.

Ильф — бывший воин караульного полка Красной армии. Также работал в структуре, которая организовывала продотряды. Именно эти отряды конфисковывали еду у крестьян, что способствовало голоду 1921-1923 годов. Имел отношение к агитационному отделу «ЮгРОСТА» в Одессе. Во время Голодомора продолжал работать на провластную прессу, в частности в «Правде».

Петров был инспектором уголовного розыска. Участвовал в раскрытии ряда уголовных и политических преступлений. Служебная характеристика называла его «политически безупречным». Позже он стал заместителем главного редактора «Литературной газеты» — рупора советских писателей. Писал статьи на тему советско-финской войны и о Западной Украине.

До того он входил в ряды Всесоюзной коммунистической партии большевиков, которая репрессировала тысячи интеллектуалов. А в 1939 году Евгению Петрову вручили орден Ленина за успехи в развитии советской литературы.

Но и сам автор боялся быть репрессированным, как его родственники и друзья. Однако жизнь повернулась иначе. Он погиб в 1942-м, в возрасте 39 лет, будучи военкором «Правды» и «Информбюро». Самолет, на борту которого был корреспондент, сбил немецкий истребитель.

Шли ли они против системы?

Известно о конкретном факте, когда Ильф и Петров не приняли участие в пропагандистской акции. В 1933 году советским писателям устроили экскурсию на Беломорканал. Тот самый, который построили узники ГУЛАГа. Тогда, во время строительства было задействовано более 100 тысяч ГУЛАГовцев. 12 тысяч из которых — погибли. 36 авторов все же написали впечатления в совместном сборнике. Ильф и Петров от этого отказались.

Трагедия семьи Глодан

22 апреля 2022 года, накануне Пасхи, российская ракета попала в многоэтажку в Одессе. Тогда погибло 8 человек и нерожденный ребенок. Среди них: Валерия Глодан, ее трехмесячная дочь Кира и мама Людмила. Три поколения украинских женщин — уничтожены одним ударом. Глава семьи Юрий Глодан в тот момент пошел в магазин, это и спасло ему жизнь.

28-летняя Валерия работала пиарщицей в «Зеленом театре». Была светлым и добрым человеком, мечтала о большой семье. Вместе с Юрием они были 9 лет. Дочь Кира родилась за полтора месяца до полномасштабной войны. Юрий был пекарем, работал в известных одесских заведениях. Чтобы справиться с личной потерей, осенью 2022 года он вступил в ряды ВСУ: сначала в «Азов», затем — в третью штурмовую бригаду. Хотел бороться и отомстить за своих девушек. 5 ноября стало известно о его гибели под Бахмутом. Ему был 31 год.

Справедливо ли переименование

Если охватить почти полтысячи переименованных улиц, конечно, можно задать множество вопросов относительно критериев отбора, почему именно те, а не другие. Кто-то считает, что история стирается, другие — возвращается. Поэтому вопрос справедливости — риторический. Каждый найдет ответ для себя. Итак, не будем прибегать к категоричности.

Бесспорно, Ильф и Петров — талантливые, яркие и ироничные писатели с одесскими корнями. Но каждый за спиной имел свои взгляды, потребности и жили они в другое время. Зато семья Глодан — символ невинности, утраченной из-за современной российской агрессии. Как и тысячи других семей, которые тоже стоит помнить.

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