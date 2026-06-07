Ключевые моменты:
- Враг атаковал Запорожье: есть разрушения, погибли люди.
- Российский дрон повредил ядерное хранилище под Чернобылем: был пожар, радиация в норме.
- После удара по мосту у Чонгара остановлено движение через пункт пропуска «Джанкой».
- Американский генерал заявил о провале наступления РФ и переломном моменте на фронте.
Россияне терроризируют Запорожье – двое погибших
С самого утро российские агрессоры терроризируют Запорожье. В частности, был нанесен удар управляемой авиабомбой по поселку Балабино. По данным ОВА, там погибли двое людей.
А FPV-дрон атаковал городскую АЗС.
По данным Воздушных сил, в ночь на воскресенье, 7 июня, противник атаковал 236 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа «Пародия».
По предварительным данным, по состоянию на 08:30 сегодняшнего дня, противовоздушной обороной сбито/подавлено 215 враждебных БпЛА на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 17 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях.
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Российский БпЛА ударил по хранилищу ядерного топлива в зоне ЧАЭС
В ночь на 7 июня 2026 года российский ударный беспилотник попал в площадку Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) в Киевской области (в 15 км от Чернобыльской АЭС).
Как сообщили в Энергоатоме, в результате атаки было частично повреждено здание приемки контейнеров.
После удара возник пожар на площади около 40 кв. м, его оперативно локализовали и полностью ликвидировали.
Среди персонала пострадавших нет.
Отработанное ядерное топливо в этом здании не хранилось, радиационный фон в настоящее время в норме.
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После удара по мосту у Чонгара остановлено движение через пункт пропуска «Джанкой» в Крыму
Между тем, логистике оккупантов сейчас несладко: движение через пункт пропуска «Джанкой» на въезде в оккупированный Крым перекрыто после ночного прилета по мосту вблизи населенного пункта Чонгар, пишут российские СМИ.
Теперь чтобы попасть в Крым, оккупантам приходится объезжать через АПП «Армянск» и АПП «Перекоп».
Ранее гауляйтер Сальдо ограничил движение грузовых авто в сторону Крыма. Трасса Р-280 стала для россиян альтернативным путем вместо Керченского моста.
Вместе с тем, командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди («Мадяр») сообщил о поражении 26 объектов этой ночью на временно оккупированных территориях Луганщины, Донбасса, Запорожья, Крыма, а также на Брянщине в РФ. Поражены:
- ЗРК;
- 3 локомотива;
- 2 ж/д сцепления с топливом;
- 4 электроподстанции;
- 6 телекоммуникационных башен.
Украина перешла в наступление и отвоевывает территории – генерал армии США
По мнению американского генерала в отставке Джека Кина, в российско-украинской войне наступил переломный момент.
«Россия начала весенне-летнее наступление, и оно с треском провалилось. Они теряют больше территории, чем могут захватить, а это значит, что Украина перешла в наступление и отвоевывает территории», – отметил он.
В то же время, по данным Генштаба ВСУ, всего за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 223 боевых столкновения.
Всего за минувшие сутки потери российских захватчиков составляют 1350 человек. Кроме того, Силы обороны обезвредили:
- 6 танков;
- 4 боевых бронированных машины;
- 82 артиллерийских системы;
- 7 реактивных систем залпового огня;
- 2 средства противовоздушной обороны;
- 10 наземных робототехнических комплексов;
- 2245 БпЛА;
- 393 единицы автомобильной техники.
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