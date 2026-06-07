Ключевые моменты:

Враг атаковал Запорожье: есть разрушения, погибли люди.

Российский дрон повредил ядерное хранилище под Чернобылем: был пожар, радиация в норме.

После удара по мосту у Чонгара остановлено движение через пункт пропуска «Джанкой».

Американский генерал заявил о провале наступления РФ и переломном моменте на фронте.

Россияне терроризируют Запорожье – двое погибших

С самого утро российские агрессоры терроризируют Запорожье. В частности, был нанесен удар управляемой авиабомбой по поселку Балабино. По данным ОВА, там погибли двое людей.

А FPV-дрон атаковал городскую АЗС.

По данным Воздушных сил, в ночь на воскресенье, 7 июня, противник атаковал 236 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа «Пародия».

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 сегодняшнего дня, противовоздушной обороной сбито/подавлено 215 враждебных БпЛА на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 17 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях.

Российский БпЛА ударил по хранилищу ядерного топлива в зоне ЧАЭС

В ночь на 7 июня 2026 года российский ударный беспилотник попал в площадку Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) в Киевской области (в 15 км от Чернобыльской АЭС).

Как сообщили в Энергоатоме, в результате атаки было частично повреждено здание приемки контейнеров.

После удара возник пожар на площади около 40 кв. м, его оперативно локализовали и полностью ликвидировали.

Среди персонала пострадавших нет.

Отработанное ядерное топливо в этом здании не хранилось, радиационный фон в настоящее время в норме.

После удара по мосту у Чонгара остановлено движение через пункт пропуска «Джанкой» в Крыму

Между тем, логистике оккупантов сейчас несладко: движение через пункт пропуска «Джанкой» на въезде в оккупированный Крым перекрыто после ночного прилета по мосту вблизи населенного пункта Чонгар, пишут российские СМИ.

Теперь чтобы попасть в Крым, оккупантам приходится объезжать через АПП «Армянск» и АПП «Перекоп».

Ранее гауляйтер Сальдо ограничил движение грузовых авто в сторону Крыма. Трасса Р-280 стала для россиян альтернативным путем вместо Керченского моста.

Вместе с тем, командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди («Мадяр») сообщил о поражении 26 объектов этой ночью на временно оккупированных территориях Луганщины, Донбасса, Запорожья, Крыма, а также на Брянщине в РФ. Поражены:

ЗРК;

3 локомотива;

2 ж/д сцепления с топливом;

4 электроподстанции;

6 телекоммуникационных башен.

Украина перешла в наступление и отвоевывает территории – генерал армии США

По мнению американского генерала в отставке Джека Кина, в российско-украинской войне наступил переломный момент.

«Россия начала весенне-летнее наступление, и оно с треском провалилось. Они теряют больше территории, чем могут захватить, а это значит, что Украина перешла в наступление и отвоевывает территории», – отметил он.

В то же время, по данным Генштаба ВСУ, всего за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 223 боевых столкновения.

Всего за минувшие сутки потери российских захватчиков составляют 1350 человек. Кроме того, Силы обороны обезвредили:

6 танков;

4 боевых бронированных машины;

82 артиллерийских системы;

7 реактивных систем залпового огня;

2 средства противовоздушной обороны;

10 наземных робототехнических комплексов;

2245 БпЛА;

393 единицы автомобильной техники.

Вы также можете узнать: Подрыв Каховской ГЭС: хроника катастрофы и что происходит спустя три года (фото, видео).