Юрий Глодан вернулся к жене и дочери: под Одессой похоронили героя рядом с семьей

Снова вместе с семьей

О похоронах защитника в своем сообщении в соцсети facebook сообщили в Авангардском поселковом совете.

Два года назад, Юрий потерял свою семью в результате трагедии, которая произошла в жилом комплексе «Тирас» в Одессе. Он вышел на несколько минут, и тогда российская ракета попала в его дом. Его любимая жена Валерия, маленькая дочь Кира и теща Людмила – все они погибли в мгновение ока.

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Юрий нашел силы продолжать жить, отдав себя служению нашей стране. Он присоединился к Третьей штурмовой бригаде, где защищал Украину до последнего дыхания.

Прошлой осенью Одессу всколыхнула новость о его гибель на фронте. И только сейчас, после продолжительного ожидания, Юрий вернулся домой. Он был похоронен рядом со своей семьей в Авангарде, где вечное спокойствие обрели его самые близкие и самые любимые люди.

Памяти Юрия Глодана

Юрий Глодан родился 23 января 1992 года в городе Геническ Херсонской области. В 2008 году поступил в Одесскую юридическую академию. Во время учебы познакомился с будущей супругой Валерией.

Погиб он 12 сентября 2023 года во время освобождения Андреевки вблизи Бахмута.

Побратимы так рассказывали о нем: “Этот Воин настоящий штурмовик, который без сомнения и колебаний шел в бой и всегда безупречно выполнял боевые задания. За время службы в подразделении Набат (именно такой позывный выбрал для себя Юрий) проявил себя как мужественный воин и настоящий собрат. Совершенно владел своим оружием и был одним из лучших стрелков во рту. Не зная страха и колебаний уничтожал пришедшего на нашу землю врага. Друг Набат стальной человек с добрым сердцем!”.

У Юрия остались любящие родители и младшая сестренка.

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