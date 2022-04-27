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Лера, Кира и Людмила: в Одессе попрощались с погибшей от российского ракетного удара семьей (фото)

Лера, Кира и Людмила: в Одессе попрощались с погибшей от российского ракетного удара семьей (фото)

Сегодня, 27 апреля 2022 года, одесситы простились с тремя погибшими (всего погибли восемь человек) от российского ракетного удара горожанами – трехмесячной Кирой, ее мамой Валерией Глодан и ее бабушкой Людмилой Явкиной.

Скорбная церемония и отпевание погибших после страшного рашистского удара по жилому дому 23 апреля проходила в одесском Спасо-Преображенском соборе.

На церемонии много людей. Конечно же, в основном это самые близкие семьи, их друзья. Стойко держится муж Леры и отец погибшей крошки Киры Юрий Глодан.

Юрий Глодан

– Мало кто знает, каково ему на самом деле. Ему просто необходимо держаться. У него выхода другого нет. Он так свою жену любил!.. А как они ждали своего первенца! И дождались, и так этому радовались! А тут такое горе, – говорит коллега Юрия Раиса.

Раиса

Две девушки, сокурсницы и подруги Валерии, рассказывают, каким светлым человеком была их Лера, как умела радоваться самой малости, каким чувством юмора обладала и как хотела, чтобы у нее было много детей. Девушки признаются, что до сих пор не могут поверить в случившееся…

Подруги и сокурсницы Леры

Похоронили погибших на кладбище пгт Авангард.

Фото Марии Котовой

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Редакция ПРОФИЛЬ

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