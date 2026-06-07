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В Одессе в результате ночной атаки дронов загорелось нежилое здание.

Ранен мужчина, его состояние оценивают как удовлетворительное.

В Черноморске повреждены жилые дома, газовая труба, здание на территории храма и два грузовика.

В Черноморской громаде также повреждены жилые дома, пострадавших нет.

О последствиях ночной атаки сообщил сегодня утром глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер.

По данным ОВА, в Одессе после атаки вспыхнул пожар в нежилом здании в одном из районов города. Спасатели и экстренные службы оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание. Известно об одном пострадавшем – 41-летнем мужчине. Врачи диагностировали у него осколочные ранения, сейчас его состояние удовлетворительное.

Серьезные повреждения зафиксировали в Черноморске. Там под удар попали жилые дома, газовая труба и здание на территории местного храма. Кроме того, осколки повредили два грузовых автомобиля. В Черноморской громаде также пострадал жилой сектор, однако в этой локации обошлось без травмированных.

Сейчас на местах попаданий продолжают работать коммунальные и экстренные службы. Специалисты ликвидируют последствия налета, а эксперты уточняют информацию о масштабах нанесенных повреждений.

Как сообщала «Одесская жизнь», в ночь на субботу, 6 июня, в результате ночной дроновой атаки был поврежден объект критической инфраструктуры, а также медицинский центр и гостиница.