Атака дронов

Ключевые моменты:

  • Утром 7 июня в Одессе и Одесском районе объявили воздушную тревогу.
  • В регионе зафиксировали движение вражеских беспилотников в сторону Овидиополя и Черноморска.
  • Сообщалось о возможном применении реактивного «шахеда».
  • В 10:47 в области объявили отбой тревоги.

По информации Воздушных сил, в регионе снова зафиксировали вражеские беспилотники – они взяли курс на Овидиополь.

Также сообщалось о движении в сторону Черноморска реактивного «шахеда».

Взрывы, которые могли слышать одесситы и жители области, – это, судя по всему, результат боевой работы по вражеским целям.

В 10:47 был дан отбой тревоги.

Подробности утренней атаки уточняются.

ОБНОВЛЕНО:

Уже после отбоя, примерно в 11:01 в Одессе снова прогремел сильный взрыв. Подробности уточняются.

Как сообщалось, в ночь на 7 июня российские войска вновь атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В результате обстрела в Одессе получил ранения мужчина, а в Черноморске и Черноморской громаде зафиксированы повреждения жилых домов и других объектов.

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Ещё по теме