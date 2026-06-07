Ключевые моменты:
- Утром 7 июня в Одессе и Одесском районе объявили воздушную тревогу.
- В регионе зафиксировали движение вражеских беспилотников в сторону Овидиополя и Черноморска.
- Сообщалось о возможном применении реактивного «шахеда».
- В 10:47 в области объявили отбой тревоги.
По информации Воздушных сил, в регионе снова зафиксировали вражеские беспилотники – они взяли курс на Овидиополь.
Также сообщалось о движении в сторону Черноморска реактивного «шахеда».
Взрывы, которые могли слышать одесситы и жители области, – это, судя по всему, результат боевой работы по вражеским целям.
В 10:47 был дан отбой тревоги.
Подробности утренней атаки уточняются.
ОБНОВЛЕНО:
Уже после отбоя, примерно в 11:01 в Одессе снова прогремел сильный взрыв. Подробности уточняются.
Как сообщалось, в ночь на 7 июня российские войска вновь атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В результате обстрела в Одессе получил ранения мужчина, а в Черноморске и Черноморской громаде зафиксированы повреждения жилых домов и других объектов.