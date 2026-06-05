Ключевые моменты:
- Помидоры на Привозе продают по 50-200 грн за килограмм, редис — по 25-60 грн
- Черешня стоит 120-180 грн за килограмм, клубника — 130-180 грн
- Цены на мясо почти не изменились по сравнению с зимой, свиная шея — до 300 грн за килограмм
- Рыбные ряды остаются одними из самых доступных: толстолобик продают от 50 грн за килограмм
Журналистка «Одесской жизни» Мария Котова посетила Привоз, чтобы пообщаться с продавцами и покупателями и узнать актуальные цены на овощи, фрукты, мясо, рыбу и молочные продукты в первые дни июня. Как и раньше, на рынке всё меняется буквально в течение дня: утренние цены могут отличаться от вечерних, но неизменными остаются одесский юмор и особая атмосфера Привоза.
Это шутка или вы серьёзно?
Привоз в начале лета почти ничем не отличается от конца мая, разве что по-летнему потеплело. Цены на мясо — как и зимой, а всё остальное по стоимости колеблется очень заметно. Утром цены одни, ближе к вечеру — уже другие. А вот шутки и одесские разговоры остаются неизменными…
— Скажите, это у вас помидоры или большая редиска?
Продавщица внимательно посмотрела на покупателя и спрашивает:
— Это шутка или вы серьёзно?
— Серьёзно.
— Тогда помидоры.
— А если бы шутка?
— Тогда редиска. И очень большая!
Теперь — о ценах.
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель — 20-30 грн;
- картофель «молодой» — 40-80 грн;
- лук — 25-40 грн;
- помидоры — 50-200 грн;
- свёкла — 25-50 грн;
- кабачки — 45-70 грн;
- огурцы — 45-80 грн;
- сладкий перец — 65-100 грн;
- баклажаны — 30-100 грн;
- капуста — 25-40 грн; «молодая» — 30-50 грн;
- чеснок — 100-140 грн;
- морковь — 25-40 грн;
- редис — 25-60 грн;
- зелёный горошек — 110-130 грн;
- зелень в пучках — от 10 грн.
Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм)
- яблоки — 30-60 грн;
- груши — 35-70 грн;
- бананы — 60-70 грн;
- грейпфруты — 60-100 грн;
- гранаты — 180-230 грн;
- лимоны — 80-130 грн;
- виноград — 50-100 грн;
- хурма — 90-180 грн;
- апельсины — 50-110 грн;
- мандарины — 35-110 грн;
- клубника — 130-180 грн;
- черешня — 120-180 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, сыр и брынза
- яйца (десяток) — 30-90 грн;
- брынза — 200-270 грн;
- сыр — 100-200 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина:
- задняя часть — 250-270 грн;
- телячья шея — 200-250 грн;
- рёбра — 130-180 грн.
- антрекот — 180-250 грн;
Свинина:
- задняя часть — 200-260 грн;
- шея — 280-300 грн;
- лопатка — 220-280 грн;
- рёбра — 210-260 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70-280 грн.
- сало солёное (от «тонкого» до «толстого») — 120-350 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик — 50-100 грн;
- караси — 70-100 грн;
- лобань (он же морской пеленгас) — 90-150 грн;
- судак — 150-250 грн;
- карп — 90-160 грн.
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