Ключевые моменты:

Помидоры на Привозе продают по 50-200 грн за килограмм, редис — по 25-60 грн

Черешня стоит 120-180 грн за килограмм, клубника — 130-180 грн

Цены на мясо почти не изменились по сравнению с зимой, свиная шея — до 300 грн за килограмм

Рыбные ряды остаются одними из самых доступных: толстолобик продают от 50 грн за килограмм

Журналистка «Одесской жизни» Мария Котова посетила Привоз, чтобы пообщаться с продавцами и покупателями и узнать актуальные цены на овощи, фрукты, мясо, рыбу и молочные продукты в первые дни июня. Как и раньше, на рынке всё меняется буквально в течение дня: утренние цены могут отличаться от вечерних, но неизменными остаются одесский юмор и особая атмосфера Привоза.

Это шутка или вы серьёзно?

Привоз в начале лета почти ничем не отличается от конца мая, разве что по-летнему потеплело. Цены на мясо — как и зимой, а всё остальное по стоимости колеблется очень заметно. Утром цены одни, ближе к вечеру — уже другие. А вот шутки и одесские разговоры остаются неизменными…

— Скажите, это у вас помидоры или большая редиска?

Продавщица внимательно посмотрела на покупателя и спрашивает:

— Это шутка или вы серьёзно?

— Серьёзно.

— Тогда помидоры.

— А если бы шутка?

— Тогда редиска. И очень большая!

Теперь — о ценах.

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

картофель — 20-30 грн;

картофель «молодой» — 40-80 грн;

лук — 25-40 грн;

помидоры — 50-200 грн;

свёкла — 25-50 грн;

кабачки — 45-70 грн;

огурцы — 45-80 грн;

сладкий перец — 65-100 грн;

баклажаны — 30-100 грн;

капуста — 25-40 грн; «молодая» — 30-50 грн;

чеснок — 100-140 грн;

морковь — 25-40 грн;

редис — 25-60 грн;

зелёный горошек — 110-130 грн;

зелень в пучках — от 10 грн.

Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм)

яблоки — 30-60 грн;

груши — 35-70 грн;

бананы — 60-70 грн;

грейпфруты — 60-100 грн;

гранаты — 180-230 грн;

лимоны — 80-130 грн;

виноград — 50-100 грн;

хурма — 90-180 грн;

апельсины — 50-110 грн;

мандарины — 35-110 грн;

клубника — 130-180 грн;

черешня — 120-180 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, сыр и брынза

яйца (десяток) — 30-90 грн;

брынза — 200-270 грн;

сыр — 100-200 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина:

задняя часть — 250-270 грн;

телячья шея — 200-250 грн;

рёбра — 130-180 грн.

антрекот — 180-250 грн;

Свинина:

задняя часть — 200-260 грн;

шея — 280-300 грн;

лопатка — 220-280 грн;

рёбра — 210-260 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70-280 грн.

сало солёное (от «тонкого» до «толстого») — 120-350 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

толстолобик — 50-100 грн;

караси — 70-100 грн;

лобань (он же морской пеленгас) — 90-150 грн;

судак — 150-250 грн;

карп — 90-160 грн.

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