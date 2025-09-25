Ключевые моменты:

  • В Куяльницкой громаде пройдет благотворительный фестиваль «Пан Борщ», приуроченный ко Дню защитников Украины и Дню казачества;
  • Гостей будут угощать борщом по 15 уникальным рецептам, а средства с ярмарки пойдут на поддержку ВСУ;
  • Программой праздника предусмотрены фотозоны, детские развлечения и концерт для всей громады.

Фестиваль начнется 26 сентября в 14:00 в селе Косы Куяльницкой громады.

Гости смогут отведать сакральное блюдо – борщ – по пятнадцати уникальным рецептам от всех старостинских округов Куяльницкой громады.

Предлагаются атмосферные фотозоны, мастер-классы и многое другое.

Для детей будет работать детская площадка.

Еще одной особенностью фестиваля станет благотворительная ярмарка в поддержку Вооруженных сил Украины и концертная программа.

В Куяльницкой громаде пройдет благотворительный фестиваль «Пан Борщ»

А изюминкой мероприятия станет борщ от главы громады для всех гостей.

– Это событие – больше, чем фестиваль. Это семейный праздник, который объединяет ради Украины, – говорят организаторы ярмарки.

Напомним, в 2021 году редакция «Одесской жизни» проводила конкурс «Борща охота!» на лучший рецепт главного украинского национального блюда. Мы принимали от наших читателей самые разные рецепты борщей – необычные, традиционные, постные, мясные и даже рыбные. О том, кто стал победителем нашего конкурса, а также рецепты борщей-победителей – читайте в наших материалах:

