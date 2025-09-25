Ключевые моменты:
- В Куяльницкой громаде пройдет благотворительный фестиваль «Пан Борщ», приуроченный ко Дню защитников Украины и Дню казачества;
- Гостей будут угощать борщом по 15 уникальным рецептам, а средства с ярмарки пойдут на поддержку ВСУ;
- Программой праздника предусмотрены фотозоны, детские развлечения и концерт для всей громады.
Фестиваль начнется 26 сентября в 14:00 в селе Косы Куяльницкой громады.
Гости смогут отведать сакральное блюдо – борщ – по пятнадцати уникальным рецептам от всех старостинских округов Куяльницкой громады.
Предлагаются атмосферные фотозоны, мастер-классы и многое другое.
Для детей будет работать детская площадка.
Еще одной особенностью фестиваля станет благотворительная ярмарка в поддержку Вооруженных сил Украины и концертная программа.
А изюминкой мероприятия станет борщ от главы громады для всех гостей.
– Это событие – больше, чем фестиваль. Это семейный праздник, который объединяет ради Украины, – говорят организаторы ярмарки.
Напомним, в 2021 году редакция «Одесской жизни» проводила конкурс «Борща охота!» на лучший рецепт главного украинского национального блюда. Мы принимали от наших читателей самые разные рецепты борщей – необычные, традиционные, постные, мясные и даже рыбные.
