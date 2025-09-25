Ключевые моменты:

  • Сентябрь в одесском сквере Мечникова – сочетание зелени и золотой листвы, уют и тишина среди городской суеты;
  • После ремонта в сквере появились новые лавочки, плитка, освещение, восстановлен бювет, вернулись скульптуры львов;
  • Сквер Мечникова – живое сердце Одессы: он соединяет прошлое и настоящее, оставаясь местом отдыха для семей, молодежи и всех, кто ищет гармонию почти в центре города.

От шумного Центра до аутентичной Молдаванки и Пересыпи

Это лучшее время для отдыха: воздух свежий, атмосфера спокойная, а сквер приглашает насладиться уютом почти в центре шумного города. Детская площадка наполнена детским смехом, а новые лавочки, появившиеся после ремонта, манят присесть и полюбоваться зеленью.

Сентябрь в сквере Мечникова, фонари
Сентябрь в сквере Мечникова, аллея
Сентябрь в сквере Мечникова, у бювета
Сентябрь в сквере Мечникова, дерево
Сентябрь в сквере Мечникова, батут
Сентябрь в сквере Мечникова, посетители
Сквер Мечникова в Одессе

Сквер Мечникова – это не просто место, а живая история Одессы, соединяющая прошлое с настоящим.

Напоминаем, сквер Мечникова расположен в исторической части города, на пересечении улиц Старопортофранковской, Ольгиевской, Мечникова и Ольгиевского спуска. Его расположение по-своему уникально: отсюда виден и слышен пульс нескольких микрорайонов – от шумного Центра до аутентичной Молдаванки и Пересыпи. Это место, где Одесса словно останавливается, чтобы перевести дыхание, сохраняя свой неповторимый колорит.

Современность: обновление и уют

Сегодня сквер Мечникова – это ухоженное городское пространство, где после ремонта появились новые лавочки, урны, современное освещение, обновленная плитка и бордюры. Особой гордостью сквера является бюветный комплекс с артезианской скважиной, обеспечивающий одесситов питьевой водой. В 2020–2024 годах бювет не работал из-за технических проблем, но в декабре 2024 года его восстановили.

Осенний колорит: сентябрь в сквере Мечникова
Сентябрь в сквере Мечникова, у льва
Сентябрь в сквере Мечникова, лев
Сентябрь в сквере Мечникова, детская площадка
Сентябрь в сквере Мечникова, ребенок
Сентябрь в сквере Мечникова, площадка
Сентябрь в сквере Мечникова, дети
Сентябрь в сквере Мечникова, скамейка

Сквер украшают скульптуры молодых львов – символов, вернувшихся после исчезновения. Эти «новые» львы добавляют шарма и игривости, словно охраняя покой посетителей.

Детская площадка оживает смехом малышей, а удобные лавочки приглашают присесть и полюбоваться зеленью. Сквер стал настоящим магнитом для семей, молодежи и всех, кто ищет тишины среди городского шума.

Сквер Мечникова – это зеленый оазис почти в центре Одессы, где можно почувствовать ритм города и одновременно отдохнуть от его суеты. Это место, где прошлое встречается с настоящим, а каждый кустик и каждая плитка напоминают: Одесса умеет сохранять свою душу. Если будете рядом, загляните – и, возможно, вы тоже почувствуете, как легкий осенний ветерок шепчет истории этого города…

Сентябрь в сквере Мечникова, осень
Сентябрь в сквере Мечникова, скамейка и урна
Сентябрь в сквере Мечникова, на детской площадке
Сквер Мечникова в Одессе — зеленый оазис почти в центре города
Сквер Мечникова в Одессе, площадка
Сквер Мечникова в Одессе, сентябрь 2025 г.
Сквер Мечникова в Одессе, на аллее
Сквер Мечникова в Одессе, деревья

Фото автора

