Ключевые моменты:

В результате вражеского обстрела обесточены участки железной дороги, что вызывает задержки поездов, включая маршруты Одесса – Днепр, Кривой Рог, Харьков, а также возможные задержки по направлениям Запорожье – Одесса и Киев – Одесса.

Пассажиры находятся в укрытиях, пострадавших нет, Укрзализныця направляет резервные тепловозы.

Как сообщили в Укрзализныце, в результате вражеского обстрела в Николаевской и Кировоградской областях отключено электроснабжение отдельных железнодорожных участков.

Поезда №54/254 Одесса — Днепр, Кривой Рог, №8/7 Одесса — Харьков задерживаются.

Все пассажиры и бригады этих поездов в настоящее время находятся в укрытиях, по предварительным данным пострадавших нет.

По маршрутам №51/52 Запорожье — Одесса и №148/147 Киев — Одесса также возможны задержки из-за обесточенных участков.

«Направляем резервные тепловозы на все обесточенные участки, оцениваем повреждения по мере окончания обстрела. Будут задержки указанных поездов, но всех довезём, как всегда», — сообщили в компании.

