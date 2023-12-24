Традиции празднования Сочельника: кутья, обряды, ужин и народные приметы

Кутья — животворное блюдо

Еще лет 100 назад к семейному празднику люди готовились заранее, припасая орехи, мед, мак, яйца, муку. С лета заготавливали варенье, сушили фрукты, рыбу, ягоды, грибы.

Перед Сочельником верующие придерживаются строгого поста. Раньше старики даже воды в рот не брали, а дедушки не курили сигарет. В этот день нельзя ссориться. Верили: если этот день пройдет весело, то счастливо пройдет и весь год.

Первые письменные упоминания о кутье относятся к княжескому периоду. Однако сакрально-ритуальное значение кутьи зародилось еще в эпоху неолита (от Х до начала III тысячелетия до нашей эры), когда формировалась духовная культура праукраинцев.

Обрядодействия вокруг кутьи

Обряды, связанные с кутьей, свидетельствует тесная связь с семьей, родом и предками, которые занимаются урожаем. Поэтому кутью украинцы готовят трижды: на Святой вечер (Богатая кутья), на Василия (Щедрая кутья) и в канун Крещения (Голодная кутья).

И чем богаче кутья, тем лучше будут урожай и благосостояние в семье в течение следующего года.

А вообще наше благосостояние, наша удача зависят от того, как мы уважаем обычаи и своих предков.

Продукты, из которых готовят блюдо, имеют символическое значение: зерно (пшеница, ячмень) является символом жизни, мед — здоровья и благополучия, мак символизирует благополучие в семье, а орехи — богатство, мощь и ум.

Классический рецепт кутьи из пшеницы

пшеница — 1 стакан;

вода — 3 стакана;

мак — 1,5 стакана;

порезанные орехи — 1,5 стакана;

изюм — 1,5 стакана;

мед — 2-3 ст. ложки.

Пшеницу промываем и замачиваем в воде минимум на 4 часа. Затем крупу заливаем водой и варим на слабом огне до готовности.

Мак растираем. Измельчаем орехи, а изюм без косточек заливаем теплой водой на полчаса. Соединяем в глубокой миске пшеницу, мак, изюм, орехи, добавляем мед по вкусу, и все перемешиваем.

Если в доме есть узвар и кутья — будет живности в достатке

Узвар — это не просто компот из сушеных фруктов, это еще и традиционный обрядовый напиток украинцев. Его пили и пьют как в будни, так и на праздники с давних времен.

Наваривают этого вкусного напитка много, чтобы его хватило и на второй день Рождества.

Готовится узвар удивительно просто: сушеницу из яблок, груш и сливок граммов 200-300 несколько раз промываем в воде. Набираем чистой воды и ставим помокнуть 20 минут. После того воду сливаем.

В большой баняк наливаем воду и добавляем сушеницы. Эта пропорция ингредиентов рассчитана на 5 литров воды. Воду доводим до кипения и варим еще примерно 10 минут. Накрываем крышкой и даем настояться несколько часов. Чем дольше, тем более насыщенный будет вкус и цвет.

Перед подачей пробуем узвар и при необходимости подслащиваем медом.

Праздничный ужин

В наше время традиций Святого вечера придерживаются большинство людей и в селах, и в городах. Основные обычаи — встречать праздник всей семьей, с хорошими мыслями и пожеланиями, с подарками и угощениями — всегда живут и почитаются украинским народом.

Наконец дождавшись первой вечерней зари, все садились к столу, на котором вместе с кутьей должны быть 12 постных блюд, поэтому и Богатая кутья. Это кутья, узвар, рыба жареная или залитая, пирожки с разной начинкой, пампушки (пателники, блины), капуста жареная, голубцы, вареники, бараболяники (картофельные блины), кисель. После рыбы подавали борщ с ушками. Далее — пироги с капустой и грибами, вареную белую фасоль, горох и тому подобное.

Святой ужин начинали и заканчивали кутьей. После ужина оставляли кутью и ложки на столе, чтобы и предки угостились.

Чудеса на сочельник

Зарница могла призвать девушке суженого;

В конюшне «разговаривал» между собой скот;

Ложка «кутьи Насти» могла навлечь рои на пасеку, задобрить мороз;

Дидух и звездное небо обещали хороший урожай;

Девушки узнавали имя жениха, видели его в зеркале.

Мать говорила дочерям: послушайте-ка, девушки, в какую сторону замуж пойдете. Дочери выходили, слушали — с какой стороны лаяли псы, оттуда и суженого выглядывать.

Народные поговорки

Мудрый украинский народ всегда внимательно следил за природными явлениями и животными на Рождество. Так возникло множество рождественских поговорок, поговорок и пословиц:

На Різдво мете снігами, буде осінь з пирогами.

На Святвечір і худобина людську мову розуміє.

Як дзвіночки задзвонили — скупі двері зачинили.

Несу кутю на покуття, на зелене сіно, щоби бджоли сіли!

Як в хаті є узвар і кутя, то буде живності до пуття.

Народные приметы

Сколько на Сочельник высеялось на небе звезд, так уродится осенью горох.

Кутьей обсыпают ульи, чтобы хорошо перезимовали пчелы.

Перед Сочельником трижды стучат обухом топора по стволу дерева, которое перестало родить, угрожая срубить его. Дерево родит на следующий год.

Нельзя не принести ужин перед Рождеством крестным отцу-матери, потому что никто никогда в кумы не возьмет.

Если ребенок в Сочельник чихнет, то его непременно одаривают, считают, что это принесет семье благосостояние.

Как в дом на Рождество зайдет первой молодая женщина, то корова приведет телочку, а как молодой человек, то в доме будет бык.

Как на Рождество оттепель — ячменную кашу лигай.

Какой день на Рождество, такой и на Петра.

Что нельзя делать на Рождество

Надевать старую или грязную одежду.

Работать по дому.

Ругаться и ссориться.

Отказывать в помощи.

Охотиться и рыбачить.