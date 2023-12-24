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Традиции празднования Сочельника: кутья, обряды, ужин и народные приметы

Традиции празднования Сочельника: кутья, обряды, ужин и народные приметы

Праздником рождения нового солнца и года является Сочельник. Большинство украинцев в этом году празднуют Святой вечер и Рождество 24-25 декабря. На Сочельник главными из 12 постных блюд являются кутья и узвар.

Кутья — животворное блюдо

Еще лет 100 назад к семейному празднику люди готовились заранее, припасая орехи, мед, мак, яйца, муку. С лета заготавливали варенье, сушили фрукты, рыбу, ягоды, грибы. 

Перед Сочельником верующие придерживаются строгого поста. Раньше старики даже воды в рот не брали, а дедушки не курили сигарет. В этот день нельзя ссориться. Верили: если этот день пройдет весело, то счастливо пройдет и весь год.

Первые письменные упоминания о кутье относятся к княжескому периоду. Однако сакрально-ритуальное значение кутьи зародилось еще в эпоху неолита (от Х до начала III тысячелетия до нашей эры), когда формировалась духовная культура праукраинцев.  

Обрядодействия вокруг кутьи

Обряды, связанные с кутьей, свидетельствует тесная связь с семьей, родом и предками, которые занимаются урожаем. Поэтому кутью украинцы готовят трижды: на Святой вечер (Богатая кутья), на Василия (Щедрая кутья) и в канун Крещения (Голодная кутья). 

И чем богаче кутья, тем лучше будут урожай и благосостояние в семье в течение следующего года. 

А вообще наше благосостояние, наша удача зависят от того, как мы уважаем обычаи и своих предков.

Продукты, из которых готовят блюдо, имеют символическое значение: зерно (пшеница, ячмень) является символом жизни, мед — здоровья и благополучия, мак символизирует благополучие в семье, а орехи — богатство, мощь и ум.

Классический рецепт кутьи из пшеницы

кутья

  • пшеница — 1 стакан;
  • вода — 3 стакана;
  • мак — 1,5 стакана;
  • порезанные орехи — 1,5 стакана;
  • изюм — 1,5 стакана;
  • мед — 2-3 ст. ложки.

Пшеницу промываем и замачиваем в воде минимум на 4 часа. Затем крупу заливаем водой и варим на слабом огне до готовности.

Мак растираем. Измельчаем орехи, а изюм без косточек заливаем теплой водой на полчаса. Соединяем в глубокой миске пшеницу, мак, изюм, орехи, добавляем мед по вкусу, и все перемешиваем.

Если в доме есть узвар и кутья — будет живности в достатке

Узвар — это не просто компот из сушеных фруктов, это еще и традиционный обрядовый напиток украинцев. Его пили и пьют как в будни, так и на праздники с давних времен.

Наваривают этого вкусного напитка много, чтобы его хватило и на второй день Рождества. 

Готовится узвар удивительно просто: сушеницу из яблок, груш и сливок граммов 200-300 несколько раз промываем в воде. Набираем чистой воды и ставим помокнуть 20 минут. После того воду сливаем.

В большой баняк наливаем воду и добавляем сушеницы. Эта пропорция ингредиентов рассчитана на 5 литров воды. Воду доводим до кипения и варим еще примерно 10 минут. Накрываем крышкой и даем настояться несколько часов. Чем дольше, тем более насыщенный будет вкус и цвет.

Перед подачей пробуем узвар и при необходимости подслащиваем медом.

Праздничный ужин

В наше время традиций Святого вечера придерживаются большинство людей и в селах, и в городах. Основные обычаи — встречать праздник всей семьей, с хорошими мыслями и пожеланиями, с подарками и угощениями — всегда живут и почитаются украинским народом.

Наконец дождавшись первой вечерней зари, все садились к столу, на котором вместе с кутьей должны быть 12 постных блюд, поэтому и Богатая кутья. Это кутья, узвар, рыба жареная или залитая, пирожки с разной начинкой, пампушки (пателники, блины), капуста жареная, голубцы, вареники, бараболяники (картофельные блины), кисель. После рыбы подавали борщ с ушками. Далее — пироги с капустой и грибами, вареную белую фасоль, горох и тому подобное.

Святой ужин начинали и заканчивали кутьей. После ужина оставляли кутью и ложки на столе, чтобы и предки угостились. 

Чудеса на сочельник

  • Зарница могла призвать девушке суженого; 
  • В конюшне «разговаривал» между собой скот;
  • Ложка «кутьи Насти» могла навлечь рои на пасеку, задобрить мороз;
  • Дидух и звездное небо обещали хороший урожай;
  • Девушки узнавали имя жениха, видели его в зеркале.
  • Мать говорила дочерям: послушайте-ка, девушки, в какую сторону замуж пойдете. Дочери выходили, слушали — с какой стороны лаяли псы, оттуда и суженого выглядывать.

Народные поговорки

Мудрый украинский народ всегда внимательно следил за природными явлениями и животными на Рождество. Так возникло множество рождественских поговорок, поговорок и пословиц:

  • На Різдво мете снігами, буде осінь з пирогами.
  • На Святвечір і худобина людську мову розуміє.
  • Як дзвіночки задзвонили — скупі двері зачинили.
  • Несу кутю на покуття, на зелене сіно, щоби бджоли сіли!
  • Як в хаті є узвар і кутя, то буде живності до пуття.

Народные приметы

  • Сколько на Сочельник высеялось на небе звезд, так уродится осенью горох.
  • Кутьей обсыпают ульи, чтобы хорошо перезимовали пчелы.
  • Перед Сочельником трижды стучат обухом топора по стволу дерева, которое перестало родить, угрожая срубить его. Дерево родит на следующий год.
  • Нельзя не принести ужин перед Рождеством крестным отцу-матери, потому что никто никогда в кумы не возьмет.
  • Если ребенок в Сочельник чихнет, то его непременно одаривают, считают, что это принесет семье благосостояние.
  • Как в дом на Рождество зайдет первой молодая женщина, то корова приведет телочку, а как молодой человек, то в доме будет бык.
  • Как на Рождество оттепель — ячменную кашу лигай.
  • Какой день на Рождество, такой и на Петра.

Что нельзя делать на Рождество

  • Надевать старую или грязную одежду.
  • Работать по дому.
  • Ругаться и ссориться.
  • Отказывать в помощи.
  • Охотиться и рыбачить.
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Юрій Федорчук
Юрій Федорчук ПРОФИЛЬ

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