Традиции празднования Сочельника: кутья, обряды, ужин и народные приметы

Праздником рождения нового солнца и года является Сочельник. Большинство украинцев в этом году празднуют Святой вечер и Рождество 24-25 декабря. На Сочельник главными из 12 постных блюд являются кутья и узвар.
Кутья — животворное блюдо
Еще лет 100 назад к семейному празднику люди готовились заранее, припасая орехи, мед, мак, яйца, муку. С лета заготавливали варенье, сушили фрукты, рыбу, ягоды, грибы.
Перед Сочельником верующие придерживаются строгого поста. Раньше старики даже воды в рот не брали, а дедушки не курили сигарет. В этот день нельзя ссориться. Верили: если этот день пройдет весело, то счастливо пройдет и весь год.
Первые письменные упоминания о кутье относятся к княжескому периоду. Однако сакрально-ритуальное значение кутьи зародилось еще в эпоху неолита (от Х до начала III тысячелетия до нашей эры), когда формировалась духовная культура праукраинцев.
Обрядодействия вокруг кутьи
Обряды, связанные с кутьей, свидетельствует тесная связь с семьей, родом и предками, которые занимаются урожаем. Поэтому кутью украинцы готовят трижды: на Святой вечер (Богатая кутья), на Василия (Щедрая кутья) и в канун Крещения (Голодная кутья).
И чем богаче кутья, тем лучше будут урожай и благосостояние в семье в течение следующего года.
А вообще наше благосостояние, наша удача зависят от того, как мы уважаем обычаи и своих предков.
Продукты, из которых готовят блюдо, имеют символическое значение: зерно (пшеница, ячмень) является символом жизни, мед — здоровья и благополучия, мак символизирует благополучие в семье, а орехи — богатство, мощь и ум.
Классический рецепт кутьи из пшеницы
- пшеница — 1 стакан;
- вода — 3 стакана;
- мак — 1,5 стакана;
- порезанные орехи — 1,5 стакана;
- изюм — 1,5 стакана;
- мед — 2-3 ст. ложки.
Пшеницу промываем и замачиваем в воде минимум на 4 часа. Затем крупу заливаем водой и варим на слабом огне до готовности.
Мак растираем. Измельчаем орехи, а изюм без косточек заливаем теплой водой на полчаса. Соединяем в глубокой миске пшеницу, мак, изюм, орехи, добавляем мед по вкусу, и все перемешиваем.
Если в доме есть узвар и кутья — будет живности в достатке
Узвар — это не просто компот из сушеных фруктов, это еще и традиционный обрядовый напиток украинцев. Его пили и пьют как в будни, так и на праздники с давних времен.
Наваривают этого вкусного напитка много, чтобы его хватило и на второй день Рождества.
Готовится узвар удивительно просто: сушеницу из яблок, груш и сливок граммов 200-300 несколько раз промываем в воде. Набираем чистой воды и ставим помокнуть 20 минут. После того воду сливаем.
В большой баняк наливаем воду и добавляем сушеницы. Эта пропорция ингредиентов рассчитана на 5 литров воды. Воду доводим до кипения и варим еще примерно 10 минут. Накрываем крышкой и даем настояться несколько часов. Чем дольше, тем более насыщенный будет вкус и цвет.
Перед подачей пробуем узвар и при необходимости подслащиваем медом.
Праздничный ужин
В наше время традиций Святого вечера придерживаются большинство людей и в селах, и в городах. Основные обычаи — встречать праздник всей семьей, с хорошими мыслями и пожеланиями, с подарками и угощениями — всегда живут и почитаются украинским народом.
Наконец дождавшись первой вечерней зари, все садились к столу, на котором вместе с кутьей должны быть 12 постных блюд, поэтому и Богатая кутья. Это кутья, узвар, рыба жареная или залитая, пирожки с разной начинкой, пампушки (пателники, блины), капуста жареная, голубцы, вареники, бараболяники (картофельные блины), кисель. После рыбы подавали борщ с ушками. Далее — пироги с капустой и грибами, вареную белую фасоль, горох и тому подобное.
Святой ужин начинали и заканчивали кутьей. После ужина оставляли кутью и ложки на столе, чтобы и предки угостились.
Чудеса на сочельник
- Зарница могла призвать девушке суженого;
- В конюшне «разговаривал» между собой скот;
- Ложка «кутьи Насти» могла навлечь рои на пасеку, задобрить мороз;
- Дидух и звездное небо обещали хороший урожай;
- Девушки узнавали имя жениха, видели его в зеркале.
- Мать говорила дочерям: послушайте-ка, девушки, в какую сторону замуж пойдете. Дочери выходили, слушали — с какой стороны лаяли псы, оттуда и суженого выглядывать.
Народные поговорки
Мудрый украинский народ всегда внимательно следил за природными явлениями и животными на Рождество. Так возникло множество рождественских поговорок, поговорок и пословиц:
- На Різдво мете снігами, буде осінь з пирогами.
- На Святвечір і худобина людську мову розуміє.
- Як дзвіночки задзвонили — скупі двері зачинили.
- Несу кутю на покуття, на зелене сіно, щоби бджоли сіли!
- Як в хаті є узвар і кутя, то буде живності до пуття.
Народные приметы
- Сколько на Сочельник высеялось на небе звезд, так уродится осенью горох.
- Кутьей обсыпают ульи, чтобы хорошо перезимовали пчелы.
- Перед Сочельником трижды стучат обухом топора по стволу дерева, которое перестало родить, угрожая срубить его. Дерево родит на следующий год.
- Нельзя не принести ужин перед Рождеством крестным отцу-матери, потому что никто никогда в кумы не возьмет.
- Если ребенок в Сочельник чихнет, то его непременно одаривают, считают, что это принесет семье благосостояние.
- Как в дом на Рождество зайдет первой молодая женщина, то корова приведет телочку, а как молодой человек, то в доме будет бык.
- Как на Рождество оттепель — ячменную кашу лигай.
- Какой день на Рождество, такой и на Петра.
Что нельзя делать на Рождество
- Надевать старую или грязную одежду.
- Работать по дому.
- Ругаться и ссориться.
- Отказывать в помощи.
- Охотиться и рыбачить.