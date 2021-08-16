«Одесская жизнь» подвела итоги конкурса «Борща охота!» – имена победителей (видео)

Мэр Кривого Рога мог покончить с собой – обнародованы видеозаписи (видео) Смерть мэра Кривого Рога Константина Павлова, найденного убитым в воскресенье, 15 августа обрастает новыми подробностями. В сети появилось видеозаписи с камер наблюдения в доме чиновника. Из записей следует, что Павлов мог совершить самоубийство. ПОДРОБНЕЕ

Одессу ждет 13-й Вышиванковый фестиваль – программа мероприятия С 21 по 24 августа в Одессе пройдет уже ставший традиционным Вышиванковый фестиваль. В 30-летнюю годовщину Независимости это мероприятие состоится в 13-й раз. ПОДРОБНЕЕ