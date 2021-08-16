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«Одесская жизнь» подвела итоги конкурса «Борща охота!» – имена победителей (видео)

«Одесская жизнь» подвела итоги конкурса «Борща охота!» – имена победителей (видео)

Ну вот и подошел к финалу наш конкурс рецептов самого лучшего борща «Борща охота!». И сегодня «Одесская жизнь» подвела его итоги.

Несколько месяцев украинцы делились с нами своими секретами приготовления блюда, признанного украинским национальным достоянием.

Конкурс проводился в два этапа – ежемесячный и итоговый. И сегодня, 16 августа, мы разыграли главные призы среди финалистов ежемесячного конкурса.

Итак, победителями конкурса «Борща охота» стали:

  • 3-е место – Александр Палий (г. Днепр) с рецептом «Украинский борщ»;
  • 2-е место – Елена Яковлец (г. Конотоп Сумской обл.) с рецептом «Бабушкин борщ с карасиками и грушей»;
  • 1-е место – Анатолий Попета (г. Рубежное Луганская обл.) с рецептом «Борщ моего детства».

Все победители получат главные призы – отличные наборы посуды.

Все призы будут отправлены почтой в течение недели после розыгрыша.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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