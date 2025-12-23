Ключевые моменты:

В селе Осички на Одесчине с первых дней войны действуют женские волонтерские «батальоны», которые системно помогают украинским военным.

Волонтерки готовят сотни домашних блюд, выпечки и формируют посылки для защитников, в том числе специальные — для доставки дронами на передовую.

К поддержке ВСУ приобщена вся громада: местные жители, школьники, предприниматели и фермеры обеспечивают продуктами, средствами и собственным трудом.

Кроме еды, в селе плетут километры маскировочных сетей и изготавливают сотни окопных свечей, поддерживая боевой дух и безопасность военных.

Консервный цех развернули в школе

С первых дней войны в Осичках наладили производство мясных и рыбных консервов, каш и паштетов по проверенным рецептам.

Староста села Светлана Павленко рассказала, что все жители села помогают обеспечивать наших воинов, прежде всего, калорийными домашними блюдами, выпечкой, маскировочными сетями и окопными свечами.

Консервный цех развернули в школе — там мастерицы наполняли полулитровые стеклянные банки и закатывали их. Затем в трех автоклавах готовили в доме односельчанина Сергея Бережка.

А когда занятия в школе возобновились, гастрономическая группа под названием «Невтомні руки» обосновалась в усадьбе Василия и Людмилы Шпитко.

Другой волонтерский центр — «Бджілки» — разместился в другом уголке Осичек, во дворе Галины Жоловской.

Особые посылки для доставки дронами

Отсюда вкусные блюда, выпечка, лакомства, маскировочные сети и другие вещи отправляются на все фронты к бойцам из Савранщины.

— Сначала, с мая 2022 года, более года посылки из Осичек в горячие точки возил на собственном бусе водитель-волонтер Николай Яровой. В последнее время девушки сами отправляют посылки «Новой почтой». Более 1400 посылок доставлено адресатам со двора Шпитков и почти 600 — со двора Жоловской, — рассказала староста Светлана Павленко.

Обычно это Херсонское, Донецкое, Луганское, Харьковское, Запорожское направления, Сумы, Павлоград, Купянск, Днепр, Покровск, Николаев, Одесса и другие.

Бывало, готовились особые посылки, которые можно было сбрасывать с дронов прямо в окопы наших защитников, воюющих непосредственно на линии соприкосновения.

По две посылки каждому защитнику накануне праздников

К подготовке отправлений присоединяются неравнодушные жители села. Кто-то помогает средствами, продуктами, живностью, кто-то — своим трудом и мастерством.

Не остаются в стороне и ученики Осичковского лицея. В начале декабря в рамках благотворительной акции «Неделя добрых дел для ВСУ» дети вновь собрали продукты, теплые вещи и средства гигиены. Помощь вместе с праздничными рисунками, письмами и благодарностями бойцам передали осичковским хозяйкам для отправки на фронт.

Последние в этом году 22 рождественско-новогодние посылки отправились на передовую 14 декабря в боевое расположение десяти бригад.

Каждому адресату односельчане отправляют по две большие посылки. Одну — со сладостями, чаем, кофе, средствами гигиены, другую — с блюдами домашнего приготовления, чтобы земляки, угощаясь ими вместе с побратимами, поддерживали боевой дух и чувствовали тепло родного дома.

— Это напоминание ребятам, что о них заботятся, их любят, дома о них помнят и ждут, — добавила умелая хозяйка из Осичек Людмила Шпитко.

Что же готовят умелые хозяйки?

Ассортимент блюд, которые готовят осичковские кулинары для воинов, разнообразен.

Это картофель с мясом, капуста, налистники, бабка, мясные треугольники, деруны, голубцы, холодец, винегрет, десятки видов выпечки и печенья, пироги, рулеты с различной начинкой, калачи, караваи, вертуты и другое.

— Тушенку мы заменили котлетами, потому что ребятам они больше нравятся с картофелем или капустой, чем армейские сухпайки или консервы. К большим праздникам готовим традиционные украинские блюда. Так, на Пасху обязательно запекаем домашний творог в печи, куличи, пасхальных барашков, коптим домашнюю колбасу. Ко Дню Независимости выпекаем караваи, на Рождество обязательно варим ароматную кутью с медом и орехами, печем маковники, сладких барашков, — рассказала руководительница «Невтомних рук» Людмила Шпитко.

Женщина говорит, что особенно по вкусу нашим воинам ароматная и пикантная намазка на хлеб из свежего сала и специй. Полезный и питательный перекус, когда у бойцов нет времени на полноценный обед.

Четыре дня у печи — не каждому пекарю под силу

Всеми продуктами поваров-волонтеров обеспечивают жители села, предприниматели, фермеры и даже тайные благотворители. В частности, неравнодушные осичковцы уже пожертвовали немало килограммов сала, подчеревины, мяса, а также пять упитанных кабанчиков. Обрабатывать обожженные туши свиней на помощь Людмиле Шпитко первой спешит ее соседка, заведующая клубом Людмила Радченко.

Непосредственно над приготовлением блюд и выпечки каждый раз работает волонтерская команда из десяти женщин.

Работа у горячей печи — тяжелая и ответственная. По четыре дня подряд у раскаленного горнила колдует лично хозяйка волонтерского дома госпожа Людмила, чтобы пироги, калачи, караваи, печенье и рулеты получились удачными и не подгорели.

Затем волонтерки упаковывают посылки для защитников. Ранее их отправляли «Новой почтой» за собственный счет или за пожертвования земляков. Сейчас их отвозит в Савранское отделение водитель Анатолий Ткачук, а оплачивает ветеран войны Владимир Мельничук, вернувшийся из российского плена.

— Следующую партию вкусных блюд и выпечки планируем отправить 16 января. Как раз успеем наколядовать, нащедровать и в очередной раз наварить и напечь для наших мужественных ребят вкусных домашних гостинцев, — отметила Людмила Шпитко.

Одиннадцать километров маскировки и сотни окопных свечей

Также с первых дней войны в Осичковском сельском клубе развернулся волонтерский штаб по плетению маскировочных сетей для защиты боевых позиций, артиллерии и бронетехники.

Заведующая клубом Людмила Радченко, которая отвечает за это важное дело, рассказала, что сельские мастера уже изготовили и передали на передовую почти 11 километров маскировочных сетей. Сначала делали примитивный камуфляж, а сейчас проводят мастер-классы для всех желающих по плетению маскировки для фронта.

Плетением занимаются более 20 человек — школьники, молодежь, женщины почтенного возраста. Самая старшая из них — 76-летняя Мария Арсентьева, которая всю жизнь работала школьной медсестрой.

Также в Осичках живет лучшая мастерица Савранщины по изготовлению окопных свечей — Любовь Вододюк. Госпожа Любовь из каждой десятикилограммовой партии парафина, которую ей доставляют из Саврани, изготавливает 108 блиндажных свечей. А сколько их ею сделано за время войны — и не сосчитать.

— В начале декабря к нам приехал земляк Александр Шевченко, который недавно пополнил ряды ВСУ, а до службы был активным волонтером нашей громады, чтобы поздравить нас с Днем волонтера. Юноша выразил благодарность всем землякам, которые плетут маскировочные сети, готовят угощения, делают окопные свечи, поддерживают защитников теплом и заботой, — рассказала Людмила Радченко. — Приятно, что каждый из волонтеров нашей сельской громады получил благодарности от власти за свой труд. Но больше всего наполняют наши сердца верой и силой благодарности от военных. Ведь когда бойцы говорят «спасибо», мы еще больше вдохновляемся и убеждаемся, что каждая сеть, каждый пакет угощений и каждая свеча важны для наших ребят.

