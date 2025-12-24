Ключевые моменты:

В Одесском заливе обнаружены большие пятна подсолнечного масла, есть погибшие и ослабленные птицы.

Загрязнение, по словам экологов, дошло из района порта «Пивденный» после российского удара.

Последствия катастрофы могут быть долгими и тяжелыми.

Экологическая катастрофа в Одессе: загрязнение моря

На побережье Одессы сложилась тяжелая экологическая ситуация. В районе пляжей Дельфин и Ланжерон зафиксированы обширные масляные разводы. В соцсетях одесситы пишут о резком запахе масла и пленке, которая покрывает воду и берег.

Самое тревожное — массовая гибель птиц. На пляжи выбрасывает десятки уток и других водоплавающих. Многие из них живы, но не могут стоять на лапах из-за масла на перьях. Ослабленных птиц заклевывают вороны. Местные жители пытаются спасать тех, кто еще подает признаки жизни.

Статья на тему: Как война влияет на украинскую фауну: биолог Иван Русев дал неутешительные прогнозы (видео)

По словам главы Одесской ГВА Сергея Лысака, происхождение загрязнения и его масштабы сейчас устанавливаются. На место уже выехали представители:

Государственной экологической инспекции;

КП «Побережье»;

Спасательно-водолазной службы;

Департамента муниципальной безопасности Одесского горсовета.

Официальные выводы обещают обнародовать после завершения проверки.

Откуда взялось масло и чем это грозит Одессе

Руководитель общественной организации «Зеленый лист» Владислав Балинский пояснил, что загрязнение связано с разливом подсолнечного масла в районе порта «Пивденный». 20 декабря 2025 года терминал порта подвергся ракетно-дроновой атаке. Были повреждены резервуары с маслом, и, по данным из открытых источников, в море попали тысячи тонн растительного масла.

«Причина этого — Россия. РФ системно атакует гражданскую инфраструктуру и все чаще выбирает объекты, поражение которых может привести к масштабным экологическим последствиям: порты, терминалы, резервуары с топливом или маслом, склады, промышленные площадки. Это не «случайный побочный эффект» — это прогнозируемый результат ударов по таким целям», — говорит экоактивист.

Особая проблема в том, что Одесский залив работает как ловушка. Масляная пленка не уходит в открытое море, а скапливается и прибивается к берегу. При восточном или северо-восточном ветре зона загрязнения может расширяться вдоль всего одесского побережья. Смена ветра лишь перемещает пятна, но не решает проблему.

«Именно поэтому последствия будут долговременными и тяжелыми — для экосистем, города и людей», — отмечает Владислав Балинский.

Как помочь птицам

Если вы увидели живую птицу, испачканную маслом:

аккуратно возьмите ее в перчатках;

поместите в картонную коробку с отверстиями и уберите в теплое, тихое место;

птицу можно и нужно отмывать теплой водой с обычным средством для мытья посуды;

после мытья птицу нельзя сразу выпускать — ей нужно не менее двух недель, чтобы восстановился защитный жировой слой пера.

Отмытых и высушенных птиц можно отвезти в Одесский зоопарк, где о них готовы позаботиться специалисты.

Напомним, за время полномасштабной войны экосистема Черного моря у побережья Одессы уже не раз оказывалась на грани катастрофы — после подрыва Каховской ГЭС и из-за разливов нефти с российских танкеров, затонувших у берегов Крыма.

Фото — Владислав Балинский