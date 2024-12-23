Сочельник в дедовом доме: воспоминания из детства

Надо было попробовать каждое из двенадцати блюд

И мы, маленькие, раз за разом бежим за дом и всматриваемся в морозное зимнее небо, не взошла ли еще Вифлеемская звезда, которая зовет на Святую вечерю. А с появлением первой Зари, празднично одетые, с благоговением берем завязанную в белый платок ужин, который приготовила мама, и прежде всего несем калачи и сладости к папиным родителям — бабушке Клавдии и дедушке Василию Килимникам, которые жили в Балте.

С порога громко говорим:

— Добрый вечер! Будьте здоровы со Святым вечером! Просили вас папа и мама на ужин и мы вас просим!

Нас расцеловывают, приглашают за стол, угощают кутьей (бабушка готовила ее с медом и богатую на мак с орехами), варениками с капустой, картофелем и вишнями. Всегда был холодец из рыбы, узвар, пироги, вишневый кисель.

Надо было попробовать каждое из двенадцати блюд, ведь каждое из них, как учила бабушка, было не просто символом, но и оберегом.

Перед ужином дедушка читал «Отче наш». А потом бабушка меняла калачи, клала в платок сладости, яблоки, мандарины и нам с сестрой бусы или ленты, а родному брату и двум двоюродным — свистульки в виде петушков или губные гармошки, или еще какие-то мальчишеские прихоти.

В платке — вкусные барышни с панычами

Обязательно в платке мы находили бабушкины рождественские пряники: лошадки с паничами, барышни, петушки.

Уже давно их находят в своих ужинах и мои дети и внуки.

После полуночи начинали ходить ватаги ребят со Звездой — Рождество славить. Заходили в дом, и торжественно звучал тропарь «Рождество твое, Христе Боже наш».

Мы доставали из-под подушки деньги, которые родители заранее готовили, и с удовольствием вручали их колядникам.

Атмосфера Сочельника и Рождества в этом году с тревогой и в молитвах за наших воинов, с заботой о тех, кто потерял семьи и крышу над головой, о сиротах и бездомных животных. Не забывайте о них, искренне помогайте во имя добра.

Читайте также: