Недавно завершился конкурс, который проводила редакция «Одесской жизни» и наши партнеры газеты «На пенсии» и «Пенсионная телепрограмма», на самый-самый рецепт главного украинского национального блюда. Победители были определены, а призы уже отправились к своим обладателям. Но не все. Экспертную точку зрения на рецепты участников конкурса «Борща охота» высказал самый известный украинский шеф-повар и амбасадор борща Евгений Клопотенко.

Кому достался специальный приз конкурса «Борща охота!» от шеф-повара Евгения Клопотенко? Рассказываем и напоминаем рецепт.

Четыре месяца мы принимали письма с рецептами наших участников, публиковали их на сайте и в газетах.За это время нам прислали десятки рецептов борща из разных уголков Украины: из Черкасской, Винницкой, Сумской, Киевской, Луганской, Тернопольской, Харьковской, Донецкой, Полтавской, Черниговской, Хмельницкой, Черновицкой, Закарпатской, Днепропетровской и, конечно, Одесской областей.

Специально для нашего проекта свои уникальные рецепты борща представили знаменитые украинские повара, рестораторы, телеведущие — Руслан Сеничкин, Савва Либкин и Евгений Клопотенко.

Ранее мы рассказывали о том, как проходил конкурс «Борща охота!» и кто стал победителем.

Евгений также вошел в конкурсное жюри. Он с позиции профессионального шеф-повара следил за рецептами конкурсантов, оценивал оригинальность, аутентичность и доступность рецептов борщей. Роль играли также техника приготовления блюда и затраченное на это время.

Проанализировав все эти составляющие, Евгений Клопотенко назвал имя своего победителя. Им стала Елена Яковлец из города Конотоп Сумской области, читательница газеты «Пенсионная телепрограмма». Она получает набор из двух книг с рецептами «Обольщение едой» и «Обольщение едой с украинским вкусом». Обе книги написаны Евгением Клопотенко и придут победительнице с его автографом.

Предлагаем вашему вниманию рецепт-победитель по мнению Евгения Клопотенко

«Бабушкин борщ с карасиками и грушей» от Елены Яковлец (г. Конотоп Сумской обл.)

Ингредиенты: 3-4 литра воды и сок помидоров: 1 буряк — белый, сахарный; полстакана фасоли; 1 луковица, сушеные грибы, карась — 7-8 штук; сушеные груши-лимонки — 7-8 штук; картофель — 4-5 штук.

Приготовление:

Поставить варить фасоль. Буряк чуть обжарить на подсолнечном масле, добавить лук. Когда обжарится, добавить вариться к фасоли.

Вымочить сушеные грибы. Поджарить чуть-чуть.

Отдельно пожарить карасики. Также отдельно поджарить картошку.

Когда буряк почти готов, положить сушеные груши-лимонки. Проварить полчаса, потом добавить грибы, поджаренную картошку и 2 картофелины целиком. Когда они сварились, их нужно вынуть и подавить в пюре. Потом добавить обратно в кастрюлю. Также положить туда карасиков.

Посолить, поперчить, добавить томат. Потом проварить еще минут 5-7 и выключить огонь.

Когда остынет, этот борщ еще вкуснее, чем горячий.

Ранее мы публиковали интервью, которое Евгений Клопотенко дал корреспонденту «Одесской жизни».