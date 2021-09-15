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Шеф-повар Евгений Клопотенко  наградил участника конкурса в «Одесской жизни»

Шеф-повар Евгений Клопотенко  наградил участника конкурса в «Одесской жизни»

Недавно завершился конкурс, который проводила редакция «Одесской жизни» и наши партнеры газеты «На пенсии» и «Пенсионная телепрограмма», на самый-самый рецепт главного украинского национального блюда. Победители были определены, а призы уже отправились к своим обладателям. Но не все. Экспертную точку зрения на рецепты участников конкурса «Борща охота» высказал самый известный украинский шеф-повар и амбасадор борща Евгений Клопотенко.

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Кому достался специальный приз конкурса «Борща охота!» от шеф-повара Евгения Клопотенко? Рассказываем и напоминаем рецепт.

 Четыре месяца мы принимали письма с рецептами наших участников, публиковали их на сайте и в газетах.За это время нам прислали десятки рецептов борща из разных уголков Украины: из Черкасской, Винницкой, Сумской, Киевской, Луганской, Тернопольской, Харьковской, Донецкой, Полтавской, Черниговской, Хмельницкой, Черновицкой, Закарпатской, Днепропетровской и, конечно, Одесской областей.

Специально для нашего проекта свои уникальные рецепты борща представили знаменитые украинские повара, рестораторы, телеведущие — Руслан Сеничкин, Савва Либкин и Евгений Клопотенко.

Ранее мы рассказывали о том, как проходил конкурс «Борща охота!» и кто стал победителем.

Евгений также вошел в конкурсное жюри. Он с позиции профессионального шеф-повара следил за рецептами конкурсантов, оценивал оригинальность, аутентичность и доступность рецептов борщей. Роль играли также техника приготовления блюда и затраченное на это время.

Борща охота Клопотенко 3

Проанализировав все эти составляющие, Евгений Клопотенко назвал имя своего победителя. Им стала Елена Яковлец из города Конотоп Сумской области, читательница газеты «Пенсионная телепрограмма». Она получает набор из двух книг с рецептами «Обольщение едой» и «Обольщение едой с украинским вкусом». Обе книги написаны Евгением Клопотенко и придут победительнице с его автографом.

Предлагаем вашему вниманию рецепт-победитель по мнению Евгения Клопотенко

«Бабушкин борщ с карасиками и грушей» от Елены Яковлец (г. Конотоп Сумской обл.)

борщ рыба награда Клопотенко

Ингредиенты: 3-4 литра воды и сок помидоров: 1 буряк — белый, сахарный; полстакана фасоли; 1 луковица, сушеные грибы, карась — 7-8 штук; сушеные груши-лимонки — 7-8 штук; картофель — 4-5 штук.

Приготовление:

  • Поставить варить фасоль. Буряк чуть обжарить на подсолнечном масле, добавить лук. Когда обжарится, добавить вариться к фасоли.
  • Вымочить сушеные грибы. Поджарить чуть-чуть.
  • Отдельно пожарить карасики. Также отдельно поджарить картошку.
  • Когда буряк почти готов, положить сушеные груши-лимонки. Проварить полчаса, потом добавить грибы, поджаренную картошку и 2 картофелины целиком. Когда они сварились, их нужно вынуть и подавить в пюре. Потом добавить обратно в кастрюлю. Также положить туда карасиков.
  • Посолить, поперчить, добавить томат. Потом проварить еще минут 5-7 и выключить огонь.
  • Когда остынет, этот борщ еще вкуснее, чем горячий.

Ранее мы публиковали интервью, которое Евгений Клопотенко дал корреспонденту «Одесской жизни».

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Редакция ПРОФИЛЬ

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