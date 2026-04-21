Ключевые моменты:

В Одессе хотят дать название безымянному скверу на Фонтане.

Предлагается вариант «Сквер Защитников неба».

Обсуждение пройдет онлайн с 23 апреля по 23 мая.

Окончательное решение примут по итогам общественных консультаций.

Как сообщает официальный сайт Одесского городского совета, с 23 апреля по 23 мая 2026 года пройдут общественные консультации по вопросу присвоения названия скверу, расположенному на пересечении Фонтанской дороги и улицы Валерия Самофалова – между 7-й и 8-й станциями Большого Фонтана.

Обсуждение пройдет в формате электронных консультаций на платформе «Социально активный гражданин». Принять участие смогут совершеннолетние жители Одессы, а также внутренне перемещенные лица, фактически проживающие в городе.

Инициатором названия выступила историко-топонимическая комиссия при исполкоме горсовета. Она предложила назвать зеленую зону «Сквер Защитников неба» – в честь военнослужащих, которые ежедневно обеспечивают защиту Украины от воздушных атак.

Вы также можете узнать: От Якира к Рабину: история одного из самых знаковых переименований улиц Одессы

В мэрии подчеркивают, что это название должно стать знаком признания мужества, профессионализма и самоотверженности бойцов противовоздушной обороны, авиации и других подразделений, стоящих на защите украинского неба.

Отметим, что вопрос названия этого сквера поднимался и ранее. Среди вариантов рассматривались «сквер Михаила Жука», «сквер Архитектора Дмитренко», «сквер Ралли» и «Воскресенский сквер». Последние названия предлагались с учетом исторического контекста района, где ранее находились Воскресенская церковь, кладбище и усадьба семьи Ралли.

Сам сквер площадью почти 1 гектар был официально определен как зона рекреационного назначения еще в 2016 году решением городского совета. Сейчас он остается безымянным.

Ответственным за проведение консультаций и обработку предложений определен департамент культуры, туризма и охраны культурного наследия Одесского горсовета. Итоги обсуждения станут основанием для принятия окончательного решения о названии сквера.

Читайте также: Аркадийское плато: элитный район Одессы без инфраструктуры и с рисками под ногами.