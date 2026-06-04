Ключевые моменты:

Одесский стиль зародился во времена порто-франко, когда город был открыт для европейской моды

Принцип «держать фасон» стал не только модой, но и способом выживания и социальным сигналом

В советские годы моду сохранили частные портные — в частности мастера Молдаванки и Малой Арнаутской

Сегодня одесские дизайнеры и модели формируют глобальные тренды — от Парижа до Токио

Материал подготовлен на основе видео «Одесской жизни», в котором знаток истории Одессы и городской моды Елена Кудряшова рассказывает о формировании одесского стиля — от эпохи порто-франко до современности.

В тексте использованы данные из сценария видео, в том числе упоминания о европейских портных, деятельности Надежды Ламановой, развитии индивидуального пошива в советский период, истории бренда Arber и участии одесских моделей и дизайнеров в мировой модной индустрии. Также учтена информация о современных модных платформах, в частности Odessa Fashion Day, и их трансформации во время войны.

Как Одесса научилась выглядеть «на миллион»

Одесская мода появилась не случайно. Еще в XIX веке город имел статус порто-франко — свободной гавани, куда без пошлин попадали европейские ткани и аксессуары. Именно тогда здесь появились лионский шелк, венецианский бархат и фламандские кружева.

Вместе с материалами в Одессу приезжали и европейские портные — французские мастера Ланье и Гинанд, а также итальянец Бріцци, работавшие с местными заказчиками. Они привезли сюда культуру точного кроя, но уже на месте были вынуждены адаптировать ее под климат и запросы клиентов.

— В Одессе умение одеваться всегда было чем-то большим, чем просто гардероб. Это способ показать, кто ты есть — даже если в кармане негусто, — объясняет Елена Кудряшова.

Именно тогда сформировалось правило, которое знает каждый одессит: «Лопни, но держи фасон». Если человек выглядел бедно — с ним просто переставали иметь дело. Поэтому одежда становилась инструментом репутации, а иногда и выживания.

Подиумы Пале-Рояля и Пассажа

Центрами модной жизни были не только ателье, но и городские пространства. Пале-Рояль и Пассаж выполняли роль своеобразных подиумов. Сюда приходили не только покупать, но и демонстрировать себя.

— Это были места, где оценивали не только одежду, но и статус, вкус и даже жизненный успех, — отмечает ведущая.

Именно здесь формировалась городская элита, заказывавшая наряды у лучших мастеров — в частности у знаменитой кутюрье Надежды Ламановой, поставщицы императорского двора. Ее платья носили представительницы влиятельных семей и актриса Вера Холодная, работавшая в Одессе.

В этот же период Одесса стала городом, где классический европейский крой трансформировался — отсюда более легкие ткани, смелые цвета и более глубокие декольте.

Советская эпоха: мода «за закрытыми дверями»

После революций и войн казалось, что мода исчезнет. Но в Одессе она просто изменила форму. Вместо салонов — коммуналки, вместо брендов — частные мастера.

Среди них — типичные одесские портные, вроде мастера Исаака Абрамовича, образ которого упоминается в сценарии как собирательный портрет мастера того времени.

— Индпошив был почти сакральным словом. Портной знал о клиенте всё — и о фигуре, и о жизни, — рассказывает Елена Кудряшова.

Ткани тогда «доставали», а не покупали — их привозили моряки из заграничных рейсов. Каждый костюм становился уникальным, а примерка — настоящим ритуалом. Именно тогда сформировались особая одесская ирония и стиль общения, ставшие частью городской культуры.

От квартирных мастеров — к индустрии

В конце XX века одесская мода совершила рывок. Из домашних мастерских она превратилась в бизнес.

Один из самых ярких примеров — Григорий Арбер. В 1960-х к нему стояли очереди, а позже вместе с сыном Юрием он создал бренд, выросший из индивидуального пошива в масштабное производство.

Это был момент, когда одесский стиль перестал быть исключительно локальным явлением и начал выходить на уровень индустрии.

Одесские модели и дизайнеры на мировой сцене

С открытием границ мир открыл для себя одесскую красоту. Модели из города начали работать с ведущими агентствами Нью-Йорка, Парижа и Милана.

Среди них — Наталия Пиро, Соня Горелова, Виктория Сасонкина, Анастасия Пиндеева и Майя Бондаренко, сотрудничавшие с международными брендами и дизайнерами. В частности, одесситки работали с фотографом Марио Тестино и появлялись рядом с Наоми Кэмпбелл и Кейт Мосс.

— Они принесли на подиумы не только внешность, но и одесскую уверенность и артистизм, — подчеркивает ведущая.

А современные дизайнеры — Юлия Паскаль, Наташа Зинько, Анна Октябрь и Лариса Лобанова — уже сами формируют тренды. Их вещи носят Бьорк, Кэти Перри, Дженнифер Лопес и другие мировые звезды.

Мода как сопротивление во время войны

После 2022 года одесская мода обрела новый смысл. Многие бренды перепрофилировали производство на одежду для военных, а модные события стали платформами для помощи.

В частности, Odessa Fashion Day — одна из ключевых модных платформ города — изменила формат: вместо закрытых показов появились донаты в поддержку благотворительных инициатив, в том числе фонда «Дети Героев».

— Мода — это не только про красоту. Это про позицию, — звучит в видео.

Почему одесский стиль — это больше, чем мода

Одесский стиль — это про внутреннюю стойкость. Про способность выглядеть достойно даже в самые сложные времена.

— Держать фасон — это не про одежду. Это про характер. И Одесса в этом — чемпион, — подводит итог Елена Кудряшова.

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