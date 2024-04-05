Битва за память в Одессе: почему родные погибших героев недовольны переименованием улиц

Согласно Закону о декоммунизации, в Одессе должны были изменить названия большого количества топонимов. Но городские власти с переименованием улиц в память героев не спешили. Первые отказы горсовета обосновывались тем, что делать это необходимо после победы.

— В мэрии сказали: мы же Александровский проспект переименовали на проспект Украинских Героев, — вспоминает адвокат общественной организации «Ветеранс Хаб Одеса» Артем Карташов. — То есть – всех героев почтили. Но в конце концов, поддавшись давлению общественности, городская власть заявила, что улицы в честь героев будут. А члены топонимической комиссии сообщили, что хотели бы получить предложения о переименовании от родных погибших, военного командования, ветеранского сообщества.

Вместо советских генералов, колхозника и имперца

По словам начальника Сектора Минветеранов в Одесской области Николая Сторожука, ведомство и ветераны выражали свою позицию в многочисленных письмах мэру. Члены топонимической комиссии эти предложения рассматривали. Но кроме переименования улицы Генерала Бочарова в честь Героя Украины Владислава Бувалкина другие инициативы не поддержали.

Еще в августе прошлого года родственники погибших вместе с Минветеранов, Украинским институтом нацпамяти, командованием военно-морских сил и военных частей, ветеранским сообществом, общественными организациями предложили топонимической комиссии вынести на обсуждение варианты переименования улиц в память о шести героях-одесситах:

улицу имени поэта Жуковского, автора гимна Российской империи – в честь Героя Украины, бойца полка «Азов» Виталия Блажко;

улицу имени советского генерала Петрова – в честь Героя Украины, бойца 28-й бригады Дениса Максишко;

улицу имени советского маршала Говорова – в честь Героя Украины, морского пехотинца Валерия Самофалова;

улицу имени советского колхозника Посмитного – в честь участника обороны Мариуполя, кавалера ордена «За мужество» ІІІ степени, азовца Евгения Танцюры;

улицу имени советского генерала Черняховского – в честь участника обороны Мариуполя, кавалера ордена «За мужество» ІІІ степени, азовца Артура Савельева;

проспект имени советского космонавта Гагарина – в честь Героя Украины, одного из лучших офицеров Военно-морских сил Украины, полковника Игоря Бедзая.

— Ждали, что эти предложения решатся позитивно. Потому что во всей Украине происходит процесс декоммунзации – появляются улицы в честь военных. И вопрос стоит не в том, появятся ли они, а в том – где появятся, — подчеркивает адвокат. — Но топонимическая комиссия решила за родственников, имеющих моральное право говорить о погибших, за командование, за министерство ветеранов, какие улицы нужно называть именами героев.

Без согласия родных

Согласно распоряжению городского головы, имя Виталия Блажко теперь будет носить улица Махачкалинская, Валерия Самофалова – улица имени советского летчика Каманина, Дениса Максишко – улица, названная именем колхозницы сталинских времен Марии Демченко, Игоря Бедзая – улица Якутская.

По словам жены Игоря Бедзая Юлии, можно ли назвать улицу именем мужа, у нее никто не спросил.

— Такое впечатление, что историко-топонимическая комиссия работает «для галочки». Был запрос на переименование улиц именами героев – мы его выполнили. А какая это улица и где она расположена – никого не интересует, — полагает Юлия. — И это несмотря на то, что в марте 2014 года Игорь спас морскую авиацию Украины. Тогда с риском для жизни в режиме радиомолчания с заблокированного аэродрома в Крыму летчик перебазировал в Николаев 10 единиц авиационной техники. Правда, Героем Украины Бедзай стал только после гибели – в мае 2022 года.

– Историко-топонимическая комиссия проигнорировала наши предложения. Хотя есть закон Украины «О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий», где четко прописано, что переименование должно быть согласовано с родными погибшего героя. К сожалению, ни комиссия, ни ее члены не соответствуют требованиям времени, — считает Николай Сторожук. — Там нет ни одного ветерана российско-украинской войны. Почему?

Где будет мемориал всем погибшим

За переименование в честь героического летчика проспекта Гагарина выступали и представители военного командования.

Но в мэрии утверждают, что со временем на проспекте Гагарина установят главный мемориал погибшим на войне одесситам. На нем, по словам члена топонимической комиссии, заместителя начальника отдела использования документов национального архивного фонда Государственного архива Одесской области Степана Желяскова, будут указаны имена не только военных, но и волонтеров, журналистов, гражданских. Мемориал будет объединен в единый комплекс с памятником героям Небесной сотни и памятным знаком крымско-татарскому народу. Поэтому новое топонимическое название проспекта должно быть обобщающим. И недавно он был переименован в проспект Несокрушимых.

Чем руководствуется комиссия?

Имена азовцев, кавалеров ордена «За мужество» ІІІ степени Евгения Танцюры и Артура Савельева улицы Одессы пока что носить не будут.

Историко-топонимическая комиссия в ноябре прошлого года приняла решение переименовывать улицы города только в честь погибших воинов, получивших звание «Герой Украины» после февраля 2014 года, полных кавалеров орденов «Богдана Хмельницкого», «За мужество» и ордена «Княгини Ольги» — для женщин. Решение о переименовании улиц в память отдавших свои жизни военных, не удостоенных указанных наград, будет приниматься после окончания войны.

Именами Игоря Бедзая и Дениса Максишко назвали маленькие улочки в районе Мемориала 411-й батареи. В дальнейшем мемориальный комплекс, по словам члена топонимической комиссии историка Александра Бабича, планируют дополнить и преобразовать с учетом контекста современной русско-украинской войны. Сейчас создана рабочая группа, которая вместе со специалистами краеведческого музея и департаментом культуры обладминистрации должна заняться переформатированием Мемориала под современные реалии. И именно с этим связано желание топонимической комиссии переименовать в честь героев нынешней войны улицы и переулки вокруг 411-й батареи.

Почему недовольна общественность?

— Проблема в том, что когда в процессе декоммунизации в Одессе переименовывают улицы, большим улицам присваивают нейтральные названия, — полагает Артем Карташов. — А когда мы говорим о нейтральных названиях – говорим об абстракциях. Поэтому должно быть не только переименование, но и качественное переосмысление. Мы просили переименовать улицы мифологизированных советских генералов именами современных украинских военных. Это были люди, которые тут жили. Они пожертвовали жизнью за наше государство, за своих родных. И их подвиг должен быть увековечен достойно. Это должны быть большие улицы, а не улицы на задворках. Мемориал на 411-й батарее – это выезд из города. Там частный сектор. Все те улицы, которые находятся рядом, — это маленькие улочки. Будут знать об этих героях только те, кто там живет. Поэтому городская власть ведет себя очень непонятно. Ведь называя знаковые улицы в честь защитников, одесские власти дают сигнал агрессору, что его здесь не ждут. Это показатель того, насколько Одесса чтит своих героев, их родных. Сигнал тем, кто находится на фронте, что они возвращаются в город, где их уважают. Это один из элементов ветеранской политики реинтеграции ветеранов в мирную жизнь.

Сколько еще можно терпеть имперские названия в центре города?

На очередном заседании историко-топонимической комиссии Одесского горсовета со скандалом обсуждали переименование трех улиц в центре города — Пушкинской, Бунина и Жуковского.

Краевед Александр Бабич предложил вернуть Пушкинской историческое название — Итальянская, тем более что сейчас на этой улице находится почетное консульство Итальянской Республики.

Улицу Бунина историк предлагает вернуть старое название — Полицейская. Таким образом, отметил Бабич, можно увековечить память полицейских, погибших, защищая Украину.

А улицу Жуковского краевед предложил назвать именем Леси Украинки, поскольку поэтесса жила там некоторое время. Но идея показалась членам комиссии самой слабой, и было предложено следовать логике и также вернуть улице историческое название — Почтовая.

В итоге принять сходу такие судьбоносные решения не удалось, поэтому вынесли эти обсуждения на отдельное заседание, которое состоится в начале апреля.