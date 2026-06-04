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Панорамный лифт в Греческом парке Одессы не будет работать 8, 11 и 12 июня.

Причина: плановые регламентные работы.

администрация просит учитывать изменения при планировании посещения парка.

Панорамный лифт в Греческом парке Одессы, расположенный по адресу Приморский бульвар, 1 в Одессе, временно не будет работать 8, 11 и 12 июня 2026 года.

Как сообщили в пресс-службе Одесского горсовета, остановка связана с проведением плановых регламентных работ.

Администрация КП «Сервисный центр» просит жителей и гостей города учитывать эту информацию при планировании посещения парка и маршрутов передвижения.

В ведомстве также принесли извинения за временные неудобства.

Телефоны диспетчерской службы: (048) 705-43-40; (048) 705-43-41.

Панорамный лифт в Греческом парке – это современный подъемник, который обеспечивает безбарьерное сообщение между Приморским бульваром и парковой зоной на склонах. Он работает с 2019 года и пользуется популярностью у жителей и туристов. Подъемник адаптирован для маломобильных групп населения и родителей с детскими колясками, а также обычно функционирует в весенне-летний сезон.