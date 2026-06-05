Ключевые моменты:
- Ресторан Kvitkova отказался от идеи закрывать Пассаж для частных мероприятий.
- Решение приняли после массовой критики в соцсетях.
- Проект развития пространства поставили на паузу.
Пассаж в Одессе хотели закрыть: подробности скандала
Напомним, 2 июня представители ресторана Kvitkova опубликовали видеообращение в Instagram, где сообщили, что получили возможность закрывать пространство Пассажа для проведения частных мероприятий.
Эта новость вызвала шквал возмущения среди одесситов. Горожане обратили внимание, что Пассаж — это не только ресторанная площадка. Здесь работают десятки бизнесов, проходят экскурсии, а само место остается популярным маршрутом для туристов и местом прогулок для жителей города.
В комментариях многие раскритиковали идею ограничения доступа к одному из самых узнаваемых городских пространств.
Ресторан Kvitkova сделал заявление после критики
После волны критики ресторан опубликовал в соцсетях новое обращение.
«Мы вас услышали. Что это значит? Мы ошиблись», — заявили представители заведения.
В компании сообщили, что решили остановить проект KVITKOVA.Passage и пока отказаться от любых изменений.
«Мы прекращаем дальнейшую реализацию любых изменений, связанных с развитием пространства, пока не будет общественной поддержки и диалога вокруг Пассажа».
В ресторане также подчеркнули, что для них мнение людей оказалось важнее первоначальных планов.
«Потому что люди для нас важнее любых проектов. Мы искренне благодарны всем, кто выразил свое мнение».
Читайте также: «Лопни, но держи фасон»: как Одесса стала столицей стиля