Ключевые моменты:

Ресторан Kvitkova отказался от идеи закрывать Пассаж для частных мероприятий.

Решение приняли после массовой критики в соцсетях.

Проект развития пространства поставили на паузу.

Пассаж в Одессе хотели закрыть: подробности скандала

Напомним, 2 июня представители ресторана Kvitkova опубликовали видеообращение в Instagram, где сообщили, что получили возможность закрывать пространство Пассажа для проведения частных мероприятий.

Эта новость вызвала шквал возмущения среди одесситов. Горожане обратили внимание, что Пассаж — это не только ресторанная площадка. Здесь работают десятки бизнесов, проходят экскурсии, а само место остается популярным маршрутом для туристов и местом прогулок для жителей города.

В комментариях многие раскритиковали идею ограничения доступа к одному из самых узнаваемых городских пространств.

Ресторан Kvitkova сделал заявление после критики

После волны критики ресторан опубликовал в соцсетях новое обращение.

«Мы вас услышали. Что это значит? Мы ошиблись», — заявили представители заведения.

В компании сообщили, что решили остановить проект KVITKOVA.Passage и пока отказаться от любых изменений.

«Мы прекращаем дальнейшую реализацию любых изменений, связанных с развитием пространства, пока не будет общественной поддержки и диалога вокруг Пассажа».

В ресторане также подчеркнули, что для них мнение людей оказалось важнее первоначальных планов.

«Потому что люди для нас важнее любых проектов. Мы искренне благодарны всем, кто выразил свое мнение».

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