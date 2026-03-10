Ключевые моменты:

В городе предлагают создать скверы «Зеленая сказка» и «Защитников Неба».

Один из них находится на улице Героев Обороны Одессы, второй — на 8-й станции Большого Фонтана.

Окончательное решение о названиях должны принять депутаты на сессии горсовета.

В Одессе планируют назвать сквер «Зеленая сказка»

Первый вопрос на заседании историко-топонимической комиссии касался переименования ботанического памятника местного значения «Суворовский». Он расположен на улице Героев Обороны Одессы и занимает площадь около одного гектара. По сути это зеленая зона рядом с частным детским садом. При этом на этой территории растут представители 107 редких видов растений.

Пересыпская районная администрация предложила несколько вариантов названий для сквера: «Канадский», «Зеленые великаны», «Изумрудная роща», «Зеленая сказка», «Дивопарк» и «Детская роща».

После обсуждения члены комиссии остановились на названии «Зеленая сказка».

Сквер на Фонтане предлагают назвать в честь защитников неба

Также комиссия рассмотрела вопрос о названии безымянного сквера площадью почти один гектар на пересечении Фонтанской дороги и улицы Валерия Самофалова — в районе 8-й станции Большого Фонтана.

Этот вопрос обсуждают уже около пяти лет. Ранее предлагались разные варианты, среди которых:

сквер Михаила Жука

сквер Архитектора Дмитренко

сквер Ралли

сквер Воскресенский

Во время нового обсуждения историк и краевед Александр Бабич предложил назвать зеленую зону «Сквер Защитников Неба» — в честь военных, которые защищают страну от воздушных атак. Члены комиссии поддержали этот вариант единогласно.

Теперь оба решения должна рассмотреть и утвердить сессия городского совета.

Источник — Думская