Ключевые моменты:

Аркадийское плато застроили высотными домами без должного планирования и документов

Район разросся до десятков тысяч жителей, но без школ, поликлиник и необходимых дорог

Из-за плотной застройки здесь сложно работать скорой и спасателям, что уже показал пожар 2015 года

Недавняя трещина на дороге может свидетельствовать о проблемах с грунтами или подземными пустотами

Журналисты «Одесской жизни» подготовили этот материал на основе городских документов, открытых данных и комментариев специалистов. Мы проверили Генплан Одессы, решения по застройке плато и обратились к экспертам ОГАСА и ГСЧС, чтобы понять, насколько безопасна ситуация. Также использованы сообщения городской власти и архивы местных СМИ.

«Распил» санаториев и первые высотки

Плато расположено между Аркадийской балкой и Французским бульваром, граничит с улицами Генуэзской и Академической. Его площадь составляет около 90 гектаров.

Еще совсем недавно этот участок назывался Гагаринским плато — в честь князя Гагарина, который построил здесь дачу. Переименовали его в рамках деколонизации — вероятно, перепутав мецената и общественного деятеля с советским космонавтом.

Гагаринское плато долго не застраивали. Дело в том, что оно пронизано катакомбами. Поэтому высотки тут не строили. Вместо очередного «спального района» на плато размещались санатории и дома отдыха. Но в начале 2000-х годов они фактически перешли в частные руки — не без содействия городской власти.

Во время каденции мэра Руслана Боделана был уничтожен санаторий «Дружба». На его территории выросли жилые комплексы. Застройка велась довольно хаотично и нередко без разрешительных документов.

После того как Боделана на посту городского головы сменил Эдуард Гурвиц, освоение бывшей рекреационной зоны продолжилось. А в 2007 году появилось «Градостроительное обоснование размещения многоэтажной жилой застройки на Гагаринском плато в Одессе». Документ признал законными уже построенные здания и открыл путь для роста новых высоток.

Тогда же был построен грандиозный «Аркадийский дворец», началось возведение первой кадоровской «Жемчужины». Владелец «Таврии-В» Борис Музалев, выкупив остатки особняка князя Гагарина, превратил его в закрытый элитный клуб, возможно, таким образом спас его.

А на улице Генуэзской появился 25-этажный небоскреб жилого комплекса «Арк Палас». Поговаривают, что когда-то пентхаус в этой башне получил бывший городской голова Алексей Костусев. Сейчас здесь проживает и ныне опальный экс-мэр Одессы Геннадий Труханов.

Зона без школ и поликлиник

В 2015 году, когда должность мэра занимал Труханов, горсовет утвердил Генеральный план развития Одессы. Этот документ закрепил за Гагаринским плато статус территории многоквартирной жилой застройки.

Позже его уточнили детальным планом территории (ДПТ). Он предоставил застройщикам право возводить здесь небоскребы высотой до 23 этажей. Правда, между ними, согласно ДПТ, должна была появиться школа.

Но в 2016 году горсовет утвердил план зонирования. И в новом документе о необходимости размещения социальной инфраструктуры в многоквартирном районе «забыли». Участок обозначили как зону многоэтажной жилой застройки. Зато здесь выросли впечатляющие торговые центры. Хотя изначальным проектом были предусмотрены далеко не все из них.

Территорию плато активно начали застраивать разные компании. Но ключевую роль, вероятно, сыграла группа «Кадор» и ее дочерние предприятия, принадлежащие Аднану Кивану, ныне покойному бизнесмену сирийского происхождения.

Застройщики, возводя жилые дома, щедро раздавали обещания о социальных, медицинских и образовательных объектах — в соответствии с требованиями закона. Но детские сады, школы и поликлиники здесь так и не появились. Так же, как и кардиологический центр, обещанный Киваном на территории уничтоженного санатория «Россия».

Жилье в Аркадии: гетто с видом на высотки

Сегодня небоскребы строят здесь вплотную друг к другу — чтобы использовать каждый метр земли. Рекламируемый для покупателей квартир «вид на море» уже недоступен для многих из них. Вместо морской панорамы они чаще всего «любуются» другими высотками. Их жителям тоже обещали морской пейзаж за окном.

Деревьев здесь почти не осталось. Практически нет тротуаров. К тому же район задыхается в вечных пробках.

Как доехать до Аркадии

Аркадийское плато связано с центром города по дороге, пролегающей по Генуэзской. Есть и другой путь – узкая двухполосная Балтиморская улица, по которой также можно попытаться выбраться. Но обе эти дороги крайне перегружены: им приходится справляться с потоком десятков тысяч автомобилей, двигающихся из наиболее густонаселенного района Одессы.

Еще сложнее ситуация с внутренними проездами. Их ширина настолько мала, что даже двум легковым автомобилям разъехаться удается с большим трудом.

Недавно городской совет предпринял попытку облегчить ситуацию — построить дополнительные дороги. Предполагается, что выезд станет возможен на Генуэзскую, Академическую, Французский бульвар или к кольцу у входа в Аркадию. Однако реализация этого проекта напрямую зависит от готовности застройщиков пойти навстречу. Для создания нормальной уличной сети им придется пожертвовать своей собственностью — придомовыми территориями и дворами.

Часть застройщиков согласилась немного сократить свои владения. А некоторые — и слышать об этом не хотят. Более того, включили в границы своих придомовых территорий участки, которые по кадастру отведены под дорогу. И прежде всего, создание новой транспортной развязки может сорвать очередное строительство — возведение жилого комплекса «Атмосфера». Этот проект связывают с именем Вадима Альперина.

Но даже если застройщики, внезапно проникнувшись идеей общественного блага, согласятся пожертвовать своими дворами и придомовыми участками, дороги вокруг Аркадийского плато от пробок не избавятся, считают специалисты. Компактный изолированный район просто не рассчитан на проживание там 50 тысяч человек.

Пожар в бетонном лабиринте: что с безопасностью в Аркадии

Пробки на дорогах, невозможность для транспорта маневрировать в плотной застройке делают и без того не слишком комфортное проживание в каменном гетто еще и опасным. Машины скорой помощи застревают в пробках. Пожарной технике негде развернуться.

В 2015 году в 22-этажной высотке на Генуэзской произошел пожар. Загорелись верхние этажи одного из зданий незавершенного жилого комплекса «Гагарин Плаза-1». Огонь довольно быстро распространился по всему дому и угрожал перекинуться на соседние. Пожар тогда удалось потушить только через пять часов.

Спасатели могли добраться лишь до седьмого этажа. В пожарных рукавах не хватало давления. Воду приходилось подвозить. А в самом здании отсутствовала внутренняя система пожаротушения. Привлечь больше сил и техники было невозможно — не позволяла слишком малая придомовая территория.

Как отмечали тогда в Главном управлении ГСЧС, здание было введено в эксплуатацию Государственной архитектурно-строительной инспекцией (ДАБИ) с грубыми нарушениями правил пожарной безопасности. Оно не было оборудовано системами пожарной сигнализации, противодымной защиты и оповещения о пожаре. Отсутствовали внутренние и внешние противопожарные водопроводы и первичные средства пожаротушения.

Впрочем, документ о пожарной безопасности введенной в эксплуатацию высотки в свое время подписало и руководство ГСЧС.

Куда «ползет» Аркадия: оползень или провал?

Вдобавок ко всем «прелестям» некогда престижного района недавно по адресу Аркадийское плато, 5 на проезжей части появилась трещина. Длина разлома — около 30 метров, ширина — несколько сантиметров.

Сегодня на трещине установлены специальные маячки. И, по официальной информации горсовета, здесь проводится комиссионное обследование на предмет оползня грунта и деформации асфальтового покрытия. Принимаются меры по поиску возможного повреждения инженерных коммуникаций.

В состав комиссии входят специалисты управления инженерной защиты территории города и развития побережья, Одесской государственной академии строительства и архитектуры.

Как уточнил доцент кафедры гидротехнического строительства Константин Анисимов, трещина находится на расстоянии не менее 300 метров от склона. То есть оползня там нет. Проблема связана с тем, что неподалеку от трещины расположен санаторий с очень большим резервуаром воды. Зафиксирована утечка воды оттуда. И появление трещины связано с избытком влаги.

По словам директора Архитектурно-художественного института ОГАБА Владимира Суханова, предполагается, что в районе трещины, в нескольких метрах вглубь от поверхности, находится выработка (катакомбы – прим. ред). И если в результате утечек воды ее кровля обрушится — может произойти локальный провал. Это, конечно, не оползень. Но явление довольно опасное.

Окончательного вывода комиссии пока нет. Но мы обязательно сообщим о результатах ее работы.

Но к какому бы выводу ни пришли специалисты, одно понятно: проект застройки Аркадийского плато оказался полным провалом. Расплачиваться за это придется его жителям — заложникам элитного гетто, которому грозит сползти в море или провалиться в катакомбы.

