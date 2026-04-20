Почему исчез Якир и при чем здесь Рабин

До середины 90-х улица носила имя Ионы Якира — советского военного деятеля. В рамках переосмысления советского прошлого городские власти решили убрать имя командарма с карты города. Выбор нового названия пал на человека, чьи корни были тесно связаны с нашим регионом.

Ицхак Рабин — пятый премьер-министр Израиля и лауреат Нобелевской премии мира. Но для одесситов он прежде всего «свой». Его мать, Роза Коэн, долгое время жила в Одессе перед эмиграцией.

В 1996 году Одесса стала первым городом в мире за пределами Израиля, который увековечил память убитого политика, назвав в его честь улицу.

Переименование было личной инициативой тогдашнего мэра Эдуарда Гурвица. Это был не просто демонтаж советского имени, а геополитический жест. Одесса первой в мире (за пределами Израиля) отреагировала на убийство Рабина, что подчеркнуло статус города как «свободного порта» и космополитического центра.

Интересный факт: в Одессе закрепилась полная форма имени — Ицхака Рабина, а не просто Рабина. Это редкость для городских названий.

***

Память на имена

«Что в имени тебе моем?

Оно умрет, как шум печальный

Волны, плеснувшей в берег дальний,

Как звук ночной в лесу глухом.»

Категорически был неправ автор этих строк — поэт Пушкин! Имена людей и «людей», вошедших в Историю, не должны умирать. Их следует помнить! Ну хоть кто-то в здравом уме может себе представить , что в течение как минимум ближайших 100 лет у нас будет забыто имя «Владимир Владимирович Путин»!? Его следует помнить! Помнить и проклинать! Ежедневно! Ежечасно! Ежеминутно! И научить этому детей и внуков! И завещать это правнукам!

Вот и сегодня мы вспомним два имени, навсегда вошедших в топонимику Одессы. Это Хаджибейский район города, который до переименования был МалинОвским. Почему делаю ударение? Недавно в Сети наткнулся на корчившую из себя журналистку девицу, которая умничала по поводу МалИновского района. Видать, на уме у нее — малИновка ,это неплохая настойка, правда, градусов маловато, но ведь МалинОвский — это , как-никак, был маршал Советского Союза.

Так вот, была в этом районе ул. Якира, а теперь она — Ицхака Рабина. Напомню читателям, что на нашем сайте уже были публикации о «хозяевах» этой улицы, но сейчас, как мне кажется, удалось «накопать» настолько интересные, ранее не упомянутые, данные об этих людях и их судьбах, что я решил вернуться «на эту улицу».

Согласитесь, ну как можно СЕГОДНЯ, рассказывая о лауреате Нобелевской премии мира Рабине, погибшем из-за того, что добился в своем взрывном регионе пусть шаткого, но все же мира, не вспомнить о нынешнем заокеанском просителе этой премии, который уверяет, что остановил не одну войну, а штук десять!? А может и больше, он сам не знает. Причем, совсем «маленькую, незначительную» войнушку эрэфии против Украины он типа не замечает.

Каким человеком был Иона Якир

Иона Эммануилович Якир(1896-1937 — военачальник времён Гражданской войны, крупный советский военный деятель, командарм 1-го ранга, командовал Киевским военным округом. Родился в Кишиневе, в семье аптекаря. Учился в Базельском университете, затем – в Харьковском технологическом, но и там, и там был отчислен за академическую неуспеваемость. С 1915 г. по 1916-й работал слесарем на заводе сельхозмашин в Одессе ( завод Гена).

До революции был вне политики, потом вступил в партию большевиков. С января 1918 г. – в Красной армии, сразу попал на командные должности, с октября 1918 г. – он уже член Реввоенсовета армии.С 1918-го по 1919-й г. – руководил группой красных войск, против донских казаков, не признавших советскую власть. Издал приказ об уничтожении в первую очередь тех, у кого найдут оружие, либо у кого в хозяйстве – более одной коровы и более двух лошадей.

Его реализации помешал Буденный, понимавший, что это лишь подольет масло в огонь восстания. В 1920 г. Якир командовал дивизией на польском фронте, выдвинул «идею» использовать в карательных акциях против мирного населения китайские отряды и сам создал такой отряд — 530 человек. Они не брали пленных и выполняли любые приказы – вплоть до сожжения людей заживо целыми семьями.

Рассчитывался с китайскими «интернационалистами» Якир за счет ограбления населения тех мест, где находился этот отряд. Деньги отправлял даже родным «интернационалистов», нередко даже отправлял тел убитых в Китай. После Гражданской войны имел рост по военной службе и по партийной линии.Был делегатом 9-ти съездов КП(б) Украины. Разумеется, в 1937-м его за всё вышеперечисленное традиционно «отблагодарили»: он был арестован как шпион и «враг народа». Расстреляли его летом того же года, на следующий день после решения «суда».

Для полноты картины нельзя не рассказать о судьбах его ближайших и не очень родственников. В том же году расстреляли его брата Мориса ( 1902-1937) — военинженера 3-го ранга. Его сестра Изабелла 10 лет провела в лагерях «солнечного Магадана». Расстреляли всех родственников мужа сестры.

Жену Ионы Якира арестовали в 1938-м, осудили в 1939-м, она провела 18 лет за колючей проволокой. Его двоюродный брат Яков Меерзон родился , видать, под счастливой звездой(1899—1985). Это советский врач-хирург, трансфузиолог, создатель первого отечественного кровезаменителя.

Его тогда обвинили в подготовке покушения на Сталина, но срок он получил » всего» 10-летний. Причем на Колыме он продолжал работать хирургом. В 1947 году он был освобождён и отправлен на спецпоселение в тех же краях. Был повторно арестован в 1949 году и содержался полгода в следственной тюрьме, затем опять жил в спецпоселении.

Сын «героя» нашей публикации — Петр Ионович Якир (1923—1982) – в общей сложности отбыл 17 лет в лагерях. В 1937 году Петра арестовали по обвинению в «организации конной банды» и приговорили к 5 годам заключения как «социально-опасного элемента».

В колонии для малолетних преступников он пробыл до 1942 года. Затем был призван в армию, направлен во фронтовую разведку. В 1944-м опять арестовали и в 1945-м приговорили к 8 годам, обвинив в контрреволюционной пропаганде и разглашении государственной тайны. Срок отбывал(1945—1953) в Красноярском крае.

С наступлением «хрущёвской оттепели» для Петра открылись новые возможности. Окончил вуз в 1962 году, поступил на работу в Институт истории АН СССР, учился там же в аспирантуре. Начиная с 1966 года Якир совместно с диссидентами выступил с резкой критикой брежневского курса на сворачивание десталинизации.

В январе 1968 года Якир и другие диссиденты подписали обращение «К деятелям науки, культуры, искусства» с протестом против ресталинизации и преследования инакомыслящих. Закончилось это тем, что в 1972 году Якира арестовали. Впаяли ему 3 года заключения и 3 года ссылки.

В 1974 г. Петру Якиру разрешили возвратиться в москву, после чего он более не участвовал в общественной деятельности. По свидетельству его дочери Ирины, после освобождения «он начал ещё больше пить и умер в 1982 году от цирроза печени».

Ицхак Рабин: украинские корни нобелевского лауреата

Ицхак Рабин (1922-1995 гг.) Он погиб, как и Иона Якир, от пули. Только Якира расстреляли, а Рабина застрелили. Рабин родился в Иерусалиме, когда территория находилась под британским управлением. Он стал первым премьер-министром Израиля, который родился на этой земле, а не эмигрировал туда. Кстати, отец его родом из Си́доровичей —это село входит в Иванковский район Киевской области.

Рабин был государственником, великим политиком, знаковым военным деятелем, дважды премьер — министром Израиля. Напомним, это был израильский политический, государственный и военный деятель, пятый и одиннадцатый премьер-министр Израиля (1974—1977, 1992—1995). Лауреат Нобелевской премии мира (1994).

Весьма пикантное совпадение: на политической арене мира сейчас властвует «рыжий риэлтор», который тоже занял пост главы своей державы второй раз. Он бездарно косит под миротворца и аж кипятком исходит от нескрываемого желания тоже стать лауреатом Нобелевской премии Мира.

Но до Рабина ему,»как до Киева рАчки». Во время Шестидневной войны 40-летний Рабин (генералом он стал в 33) был начальником Генштаба армии и именно он сыграл ключевую роль в стремительной победе Израиля над несколькими арабскими странами.

А до этого грамотно командовал боевыми операциями израильтян в войне 1948-49 годов. И вообще он с 1941 года, в возрасте 19 лет добровольно мобилизовался в особый боевой отряд, в 1945 году стал заместителем командира батальона.

Нынешний же «властелин колец» в своих военных операциях болтается, как «это самое» в проруби, и мало кто и из политиков, и из военных разных стран и континентов понимает, чего же добивается этот горе — стратег.

Ицхак Рабин мудро заметил, что «мир заключают не с друзьями, а с врагами». Нынешний же претендент на Премию мира уже не раз демонстрировал мастер-класс в том, как можно сделать ВСЕХ соратников и друзей бывшими друзьями, а врагов осчастливить совершенно неадекватными поступками, облегчающими им жизнь.

Рабин недвижимостью не спекулировал. После военной карьеры он окунулся в политику был послом в США, затем стал премьером. Вопросом №1, на уровне шекспировского «быть или не быть?», для его страны тогда (впрочем, как и сейчас) были отношения с Палестиной.

В конце 1980-х — начале 1990-х обострилась борьба палестинцев «за освобождение от израильской оккупации». Министр обороны Рабин демонстрировал полную «жесть», но, будучи политиком, а не риэлтором, он смог понять, что конца этому не будет.

Поэтому, став премьером, он изменил ситуацию. В 1993 году Рабин получил письмо от лидера Организации освобождения Палестины Ясира Арафата, в котором тот отказывался от насилия и официально заявил о признании своей организацией Израиля. В тот же день Рабин послал Арафату ответ, в котором официально объявил о признании Израилем ООП.

Была создана Палестинская автономия, которой передали частичный контроль над частью территории сектора Газа и Западного берега реки Иордан. Символом стал момент, когда Рабин и Арафат пожали друг другу руки —для Рабина, по его воспоминаниям, это было очень непросто психологически.

Соглашения с ООП привели к раздвоению имиджа Рабина в израильском обществе: одни считали его героем за стремление к миру и смелые политические шаги, другие — предателем. Не было единства и у палестинцев, Арафат не контролировал всех: часть палестинцев поддерживала мир, часть считала его предателем.

После подписания соглашений не наступил мир «по мановению волшебной палочки». Радикальные группы пытались его сорвать:со стороны палестинцев — атаки организаций вроде ХАМАС, со стороны израильтян — нападения радикальных поселенцев. Важно знать, что тогда договорились только о промежуточных шагах, но не решили главное: статус Иерусалима, границы, еврейские поселения, палестинские беженцы. Это была типа «отсрочка конфликта», а не его решение.

Приходится отметить, что все вышесказанное о хрупкости мира между Израилем и палестинцами может стать основой для ваших, читатели, размышлений о предстоящих отношениях Украины и не богом, а дьяволом подсунутого ей соседа — рашки.

А Ицхаку Рабину этот, увы, так и состоявшийся, в конечном итоге, мир принес гибель. 4 ноября 1995 года, когда после выступления в Тель-Авиве на многотысячном митинге в поддержку мира Рабин подходил к своей машине, в него трижды стреляли.

Убийца, Игаль Амир, религиозный студент, пояснил свои действия тем, что защищал народ Израиля от соглашений с арабами. Получил он пожизненное + еще 14 лет. Надо понимать, что, после того как он «склеит ласты», полиэтиленовый мешок с его трупом еще 14 лет будет храниться в тюремном холодильнике. Что ж, такую же судьбу давайте пожелаем всем организаторам нынешнего террора россии по отношению к нам.

Валерий БОЯНЖУ, Херсон-Одесса