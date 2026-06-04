Ключевые моменты:

Музей Межлиманья в Ильинке работает с 2012 года и уже принял более 20 тысяч посетителей

В коллекции есть археологические артефакты палеолита, сарматские украшения, казацкое оружие и предметы из катакомб Межлиманья.

Часть экспонатов основатель музея Виктор Бондарчук получил от краеведов, а часть — выкупил у «черных археологов».

Ильинские катакомбы, связанные с историей Второй мировой войны, сегодня протягиваются примерно на 200 км

Уроки Староконки

Межлиманье — живописная местность между Куяльницким и Хаджибейским лиманами с древнейшей историей. Когда-то здесь пролегали чумацкие пути. Сегодня их заменили трассы, соединяющие Одессу с громадами области. Вдоль автодороги Одесса — Ивановка расположено село Ильинка. О впечатляющей истории Межлиманья рассказывает созданный здесь уникальный музей.

Музей Межлиманья в 2012 году основал уроженец Ильинки Виктор Бондарчук. По его словам, с момента основания здесь побывало более 20 тысяч туристов. Причем не только из Одессы и Украины, но и из Европы, Японии, США.

Создавать музей он начал… когда остался без работы.

– Я 30 лет проработал на Одесском телецентре, радиорелейной станции. Потом нашу релейку перевели на цифровую — попал под сокращение. Начал подрабатывать на Староконном рынке. И одновременно изучал все старинное, — рассказывает Виктор Андреевич. — Так что историю изучал не по книгам и не в университетах.

Несмотря на трудные времена, создать музей было его заветной мечтой.

– На Староконном познакомился с краеведами. Они сказали: «Давай мы тебе поможем». Помещение для музея предоставил сельсовет. Краеведы помогали с экспонатами. А потом начал выпрашивать, обменивать, покупать… В основном — у «черных археологов», — не скрывает Виктор Андреевич. — Я же их всех знаю, когда-то вместе учились.

Медвежья пещера и колено мамонта: что находят археологи под Одессой

«Черные копатели» появились в Ильинке не просто так. В свое время село стало настоящим эпицентром археологических открытий в Одесской области.

В 1938 году во время поиска входов в катакомбы и преступников, скрывавшихся там, случайно обнаружили карстовую пещеру. Находки, сделанные в ней, археологи датировали эпохой палеолита. Там нашли около 50 кремневых изделий и более 30 тысяч костей древних животных — преимущественно пещерного медведя.

– Сначала это была пещера медведей. Здесь они отдыхали и впадали в зимнюю спячку, — рассказывает краевед. — Останки медведей забрали в Одесский палеонтологический музей. По ним была выполнена реконструкция древнего зверя. Судя по черепам, он достигал более двух метров в высоту и весил около тонны. Зверь был медлительным и не таким агрессивным, как современный бурый медведь.

Археологические находки пещерного медведя и других древних животных можно увидеть и в музее Межлиманья. Известный одесский краевед Дмитрий Жданов пополнил экспозицию найденными на этой территории зубами гиппариона — древнейшей вымершей лошади. Есть здесь и часть колена мамонта. А скелет древнего великана, найденный в Межлиманье, — один из самых впечатляющих экспонатов палеонтологического музея.

Сокровища одесского Межлиманья

В 70-х годах прошлого века неподалеку от Ильинки обнаружили стоянку первобытного человека. Там также нашли кости и зубы древних животных.

– Сейчас мы даже представить себе не можем то количество животных, которые населяли нашу местность: мамонты, носороги, олени, кабаны, тигры, львы, — перечисляет Виктор Андреевич. — Люди охотились на них каменными орудиями. Кремневый наконечник для копья, топор из зуба саблезубого тигра, кремневые скребки, которыми обрабатывали шкуры животных, есть и в нашем музее.

Межлиманье — местность, наслаивавшая культурные пласты разных эпох. Здесь обнаружены медные серпы и бронзовый топор, которым четыре тысячи лет.

На распаханных полях и уничтоженных курганах найден сарматский медальон и фалар — украшение конской сбруи.

На территории Межлиманья располагались и татарские стоянки. А после роспуска Екатериной II Запорожской Сечи здесь появились украинские казаки.

В музее есть оружие и люльки тех времен, монеты, украшения, крестики, застежки.

– Я лично был на двух стоянках. Семь лет назад там нашли фалар Золотой Орды. Его украшает двуглавый орел, между головами которого… пучок конопли, — удивляет Виктор Андреевич.

О первом утюге и бабушкиных сундуках

В древние времена из конопли ткали полотно. Сначала делали паклю. А чтобы получить нить для веретена или прялки, ее нужно было расчесать. Для этого использовали чесало. И в музее можно увидеть эту старинную вещь — тяжелую, с грозными железными иглами. Ткань получалась очень грубой. Сшить из нее одежду было сложно. Поэтому ее мочили, наматывали на круглые скалки и разглаживали рубелями. Рубель — первый утюг — тоже можно увидеть в музее. Хранятся здесь и прялка, веретено, мотки конопляных и льняных нитей, изготовленных по технологии наших прабабушек. Лен обрабатывали таким же способом. Правда, чесалка для него меньше и деревянная.

В экспозиции есть и льняной наряд, которому 130 лет. Жительница Ильинки привезла его из Западной Украины.

– Это наряд ее бабушки, — рассказывает основатель музея. — Бабушка давно умерла, и мама хранила эти вещи в сундуке. А передник мы уже сделали сами из рушника.

Музей украшает яркое разноцветье рушников — вышитых символическими узорами и сюжетными рисунками. Самый старый датирован 1888 годом. Наследие своей бабушки, которое хранилось в сундуке, тоже принесла жительница Ильинки.

– Во всех вышивках должна присутствовать птица. По украинскому поверью она приносит благополучие в дом, — говорит Виктор Андреевич.

На сюжетных вышивках обычно обнимаются или танцуют влюбленные пары. А для гостей хозяин этого гостеприимного дома включает музыку — заводит старинный патефон.

Коммерческая дорога и татарские лошадки: с чего начиналась Ильинка

История самого села Ильинка началась в начале XIX века. Эта территория принадлежала польскому пану Йозефу Августу Ильинскому. По его ходатайству для удобства сообщения с Одесским и Ананьевским уездами была проложена Балтская коммерческая дорога и открыта почтовая станция в имении Ильинка. Сюда Ильинский привез крепостных из своего имения на Житомирщине, среди которых была и семья Бондарчуков.

А миллионы лет назад на месте Ильинки плескался древний океан. После отмирания морских организмов их раковины оседали на дно, слеживались и спрессовывались. Так образовывался ракушечник. Позже люди, поселившиеся здесь, начали разрабатывать шахты и каменоломни. Часть музейной экспозиции посвящена их истории.

Сначала выпиленные камни — весом около 60 кг — выносили вручную. Позже начали использовать татарских лошадей. В музее сохранились их уздечки.

– Они по туловищу как обычные лошади, но ножки у них маленькие, — объясняет Виктор Андреевич. — Всадник мог ногами доставать до земли. Этих коней завезли сюда, потому что для больших нужно было оставлять высокие потолки. Проходку от пола до верха делали три метра. Когда она уходила вглубь, метр засыпали бракованным камнем, чтобы оставить два метра только для коня.

Ильинские катакомбы

Сегодня длина катакомб под Ильинкой составляет 200 км. Их общая протяженность — около 1000 км. Во время фашистской оккупации Межлиманья здесь скрывались местные жители.

– Картированием катакомб занималась группа «Поиск» Одесского политехнического университета. Они здесь работали, я с ними по шахтам ходил, — вспоминает краевед. — Там они нашли следы пребывания моего отца, когда после плена он скрывался от румын в шахте.

Исследователи нашли «жилье» девяти человек — список их имен был нацарапан на стене. Среди них — Андрей Бондарчук. В 1941 году он был командиром взвода танковых истребителей. Получил тяжелое ранение, попал в концлагерь, сбежал и вернулся в родное село.

– В списке были в основном механизаторы, имевшие бронь. После отхода советских войск они были вынуждены остаться под оккупацией. Румынские власти не препятствовали их работе. Наоборот — поощряли, думая, что немцы навсегда отдали им эту землю. Работникам делали прививки от тифа и холеры — отметки об этом ставили в советских паспортах. Сейчас они находятся в Ильинском музее, — рассказывает Виктор Андреевич. — Перед освобождением Межлиманья колхозники спрятались в катакомбах — немцы, отступавшие через села, убивали всех без разбора.

В маленьком забое вместо стола лежала каменная плита. Вокруг, вместо стульев, — девять камней. Рядом нашли бутылку 1941 года из-под подсолнечного масла, сохранившую запах, и глиняный кувшин. Под столом — окурки самокруток, скрученных из немецких газет. Из камня выложены нары. А на одной из стен нацарапано: «Ура! 9 апреля Ильинка освобождена, мы выходим».

Последняя шахта в Ильинке прекратила работу год назад. Она тоже стала частью истории, свидетельства которой хранятся в музее Межлиманья. Его коллекция насчитывает сотни уникальных экспонатов. О каждом из них Виктор Андреевич готов увлеченно рассказывать. Это место, где оживает прошлое. И побывав здесь, хочется вернуться снова.

Справка «ОЖ»: как попасть в музей Межлиманья

Ильинка расположена в 15 км от Одессы.

Добраться туда можно автобусом, который отправляется от станции «Привоз».

Время работы музея: с 09:00 до 16:00.

Выходной — воскресенье.

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Более подробно о Межлиманье можно узнать из материала «Волшебная Жевахова гора: какие тайны хранит одесское Межлиманье».