Ключевые моменты:

В Одессе переименовали улицу Марата и два переулка Марата

Новые названия — Фруктовая улица, Сливовый и Черничный переулки

Старые топонимы были связаны с французским революционером Жан-Полем Маратом

Переименование прошло в рамках деколонизации одесских улиц

Почему в Одессе переименовали улицу и переулки Марата

Переименование одесских улиц продолжается уже несколько лет и особенно активизировалось после начала полномасштабной войны России против Украины. Весной 2024 года Одесский городской совет утвердил очередной пакет новых топонимов, подготовленный историко-топонимической комиссией после общественных обсуждений. Среди них оказались улица Марата, а также Первый и Второй переулки Марата в Хаджибейском районе.

Теперь эти адреса получили новые названия — Фруктовая улица, Сливовый и Черничный переулки. Новые топонимы выбрали не случайно: район давно известен своими «плодово-ягодными» и «цветочными» улицами, поэтому переименования решили вписать в уже существующую атмосферу этой части города.

Старое название было связано с французским революционером Жан-Полем Маратом — одной из самых известных фигур Великой французской революции. В советские времена его имя активно использовали для названий улиц, предприятий и даже военных кораблей. Хотя сам Марат не имел никакого отношения ни к Одессе, ни к Украине, его имя десятилетиями сохранялось на карте города как часть советской традиции увековечивания революционных деятелей.

После начала новой волны деколонизации многие подобные топонимы в Одессе начали пересматривать. Город постепенно избавляется от названий, связанных с имперской, советской и революционной символикой, заменяя их либо историческими, либо более нейтральными и локальными вариантами. Именно так на карте Одессы появились Фруктовая улица, а также Сливовый и Черничный переулки.

Фруктово-ягодный микрорайон вместо Маратовского

Есть в Хаджибейском районе Одессы два переулка с очень милыми названиями — Сливовый и Черничный. Не знаю, у кого как, а у меня подобные названия, а их в Одессе немало — плодово-ягодных и цветочных — сразу навевают добрые воспоминания о любимой книжке из детства — о сказочном коротышке по имени Незнайка. Он жил в Цветочном городе, и топонимы там имели соответствующие названия: улица Колокольчиков, улица Ромашек, улица Васильков, аллея Роз, улица Маргариток, переулок Огурцов, улица Одуванчиков… Душевненько так, согласитесь.

Но! На этот сказочный городишко по ночам не налетали вражеские «шахеды» и не убивали его жителей. И горожане — доктор Пилюлькин, механик Винтик, художник Тюбик, музыкант Гусля и многие другие — не уходили на фронт, чтобы защитить свой город от дикарей-захватчиков.

А в Одессе, к огромному сожалению, всё иначе. Одесситы погибают и в родных жилищах, и на фронте, и очень часто поднимается вопрос о том, чтобы имена многих из них стали городскими топонимами. И нередко происходит, мягко говоря, несовпадение мнений.

К примеру, как недавно сообщалось, городская историко-топонимическая комиссия не удовлетворила поддержанную тысячей подписантов просьбу вдовы героически погибшего в борьбе с российским нацизмом моряка-одессита Юрия Слепченко о переименовании в его честь переулка Ониловой. Там жил Юрий с семьей.

Отказ мотивировался так: одесситка-пулеметчица Нина Онилова, защищавшая Одессу от немецких нацистов и павшая смертью храбрых при обороне Севастополя, уж никак не подпадает под действие закона о декоммунизации.

Так может, на подобные случаи следует иметь «про запас» топонимы плодово-ягодные и цветочные? Которыми не грех и пожертвовать во имя памяти того или иного горожанина, чью жизнь забрали проклятые ордынцы.

Сливовый и Черничный переулки — это, конечно, звучит вкусно, но Одесса, увы, не сказочный Цветочный город, а по нынешним меркам — прифронтовой.

«Одесская жизнь» подготовила для своих читателей Полный список старых и новых названий улиц Одессы (обновлено).

Кто такой Марат и почему его имя исчезло с карты Одессы

Ранее оба эти переулка носили общее имя — Марата, Первый и Второй. Да и сама улица Марата существовала в Одессе много лет — пока не стала Фруктовой.

Кто такой этот Марат?

Опять впаду в детство, вспомню стишок «Дядя Степа-милиционер». Дядя этот детворе рассказывал: «Про войну и про бомбёжку, Про большой линкор “Марат”, Как я ранен был немножко, Защищая Ленинград».

Да уж, если в Союзе в 1921 году могучий линейный корабль «Петропавловск» — флагман Балтфлота — был переименован в «Марат», значит этот Марат явно был революционером.

Таки да — это в честь французского революционера Жан-Поля Марата (1743–1793). Если вкратце, то он — один из самых известных деятелей Великой французской революции. Был врачом, журналистом и радикальным политиком.

Издавал газету «Друг народа», где резко призывал к жёстким мерам против врагов революции; стал одним из лидеров и символом радикального крыла революции; поддерживал казни противников революции во время террора.

И как результат — в 1793 году был заколот во время приема ванны дворянкой Шарлоттой Корде, считавшей его виновником массового кровопролития. После смерти Марата революционеры сделали из него мученика революции.

Почему в СССР так любили имя Марата

Ну как можно было забыть такого маститого революционера после Октябрьской революции?

В стране появилось множество топонимов, в 1919 году в Москве даже памятник Марату воздвигли, который в 1936-м снесли из-за ветхости. Ну и, как сказано выше, линкор носил его имя. Правда, в 1943 году кораблю вернули прежнее название.

Что осталось в СССР надолго — это мода на имя Марат.

Здесь Одесса, конечно же, соригинальничала. Если нет имени на уличной адресной табличке — пусть будет на… тротуаре, решил кто-то.

Так вот, на тротуаре возле дома №17 по улице Киры Муратовой (бывшей Льва Толстого) среди асфальта красуется булыжник. И на нем высечено: «КОРОЛЁВ МАРАТ».

Возникает, как минимум, два вопроса. Первый: высечь так ровно на твердейшем булыжнике — это тот еще труд. А зачем? И второй: высеченные буквы полностью совпадают с именем и фамилией нынешнего главы Приморской райадминистрации.

Автор этих строк далек от мысли, что сам этот уважаемый человек записался в камнетёсы. Ну и кто же тогда писец?

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса