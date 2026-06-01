Ключевые моменты:

ВАКС продлил процессуальные обязанности для эксмера Одессы Геннадий Труханов до 1 августа.

Дело рассматривается в рамках производства о вероятном участии в преступной организации, которую следствие связывает с бизнесменом Владимир Галантерник.

По данным следствия, речь идет о схемах с землей и бюджетными средствами Одессы в 2016-2019 годах.

Общий ущерб, по экспертизе, оценивается в 689 млн грн (земельные участки и переплаты за недвижимость).

Суд не отпустил Труханова

По информации пресс-службы Высшего антикоррупционного суда, продлили действие процессуальных обязанностей для бывшего городского головы Одессы Геннадия Труханова до 1 августа включительно. Согласно решению суда, обвиняемый и в дальнейшем обязан:

появляться по каждому требованию суда;

не покидать пределы Одессы и Одесской области без разрешения;

информировать об изменении места жительства;

воздерживаться от контактов с определенными лицами;

сдать документы для выезда и въезда в Украину;

носить электронное средство контроля.

Добавим, что в случае нарушения этих требований суд может усилить меру пресечения или применить штрафные санкции.

Речь идет об уголовном производстве, в котором Геннадий Труханов фигурирует как обвиняемый в вероятном участии в организованной преступной группе, которую, по версии следствия, возглавлял бизнесмен Владимир Галантерник. В декабре 2024 года Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура передали дело в суд.

В целом следствие считает, что преступная организация могла реализовывать схемы незаконного завладения бюджетными средствами и коммунальной землей. В период 2016-2019 годов, по данным расследования, община Одессы потеряла по меньшей мере 6 земельных участков общей площадью 15,9 га, а также около 131 млн грн из-за переплат при покупке недвижимости. К слову, общий размер ущерба, определенный экспертизой, достигает 689 млн грн.

Кроме этого, по версии следствия, участники схемы использовали так называемые «понятийные договоры», позволявшие направлять средства от застройщиков непосредственно организаторам, минуя общину. Должностные лица горсовета, как утверждается, обеспечивали принятие необходимых решений по земле на выгодных условиях.

Правда, в НАБУ не раскрывали имен, однако в материалах дела фигурируют, в частности, бывшие заместители мэра, чиновники горсовета и представители бизнеса, среди которых чиновники и девелоперы, связанные с одесским строительным рынком.

