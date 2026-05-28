Ключевые моменты:

Маленьких испуганных лисят нашли рабочие во время разборки старого здания в селе Каменское.

Местные жители передали животных сотрудникам Национального природного парка «Тузловские лиманы».

Сейчас найденыши находятся на Измаильской станции юных натуралистов, где проходят реабилитацию.

Как только лисята подрастут и адаптируются, экологи выпустят их обратно в дикую природу.

В Одесской области во время демонтажа старого здания рабочие наткнулись на неожиданных «жильцов» – под завалами оказались маленькие лисята.

Растерянных малышей передали сотрудникам национального природного парка «Тузловские лиманы».

Далее животных направили в Измаильскую станцию юных натуралистов, где они будут находиться под наблюдением специалистов. Там лисята смогут подрасти, окрепнуть и позже вернуться в естественную среду обитания.

В нацпарке отмечают, что история завершилась благополучно благодаря совместным действиям людей: сейчас лисята в безопасности.

В то же время сотрудники нацпарка подчеркивают, что этот случай – исключение, ведь зверьки находились в строении, которое шло под снос, и их убежище было разрушено. Однако экологи напоминают, что в обычных условиях забирать детенышей из леса или степи нельзя.

«Маленькие лисята, зайчата или птенцы могут казаться брошенными, хотя на самом деле родители часто находятся рядом и продолжают о них заботиться. Природа мудра и самодостаточна, и лучшее, что можно сделать для ее обитателей – не вмешиваться без необходимости, ведь для диких животных самое ценное – оставаться свободными и жить в своей природной среде», – подчеркивают экологи.

