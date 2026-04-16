Зоопарк под контролем бизнеса
Игорь Беляков сообщил о завершении своей работы в должности директора одесского зоопарка. Причиной стало истечение срока действия трудового контракта.
Новым руководителем учреждения стала директор частной компании «Биопарк-Немо» Александра Швец. Однако депутат Одесского городского совета Анастасия Большедворова, выразив сомнения в прозрачности такого шага.
По ее словам, нового руководителя зоопарка назначили без конкурса, работы комиссии или какого-либо официального объявления об отборе кандидатов. Соответственно, отсутствие стандартной процедуры ставит под вопрос не только законность решения, но и возможные закулисные влияния на кадровые назначения в городе. Особенно тревожит то, что коммунальное заведение возглавил специалист по частному зоопарку, создающему риски концентрации власти в одних руках.
В своем комментарии Большедворова также допустила интерес определенных групп к контролю над зоопарком и задала риторические вопросы о роли «активистов», ранее критиковавших работу учреждения — возможно, их действия служили определенным целям.
Депутат отметила, что во время войны и с ограниченным бюджетом, Одессе нужны практические шаги для поддержки зоопарка, в частности привлечения финансирования на развитие инфраструктуры, в том числе из-за рубежа. Вместо обвинений следует сосредоточиться на реальных ресурсах.
Официальной реакции от городских властей на процедуру назначения или возможный конкурс пока нет.