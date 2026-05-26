Ключевые моменты:

Как сообщили сегодня в пресс-службе областного управления полиции, во время мониторинга соцсетей правоохранители обнаружили видеозапись с явными признаками жестокого обращения с домашним питомцем. На кадрах видно, как девушка на улице раскручивает собаку, удерживая ее на поводке. Предварительно, в полиции выяснили, что это происходило рядом с одним из жилых комплексов в Приморском районе города.

После появления видео правоохранители начали проверку и устанавливают все обстоятельства инцидента. Также полицейские выясняют личность девушки, причастной к происшествию.

По результатам проверки будет дана правовая квалификация действиям участницы инцидента, сообщили в полиции.

Напомним в январе этого года в одном из сел Измаильского района подросток снял на видео, как крутит собаку на поводке и сталкивает ее вниз.

Полиция начала уголовное производство по факту жестокого обращения с животными, а на родителей подростка составили админпротокол. Пострадавшую собаку изъяли из семьи и передали под опеку зооволонтерам.

Позже стало известно, что собаки, ставшие жертвами жестоких подростковых забав, обрели шанс на новую жизнь. После длительной реабилитации и лечения волонтеры нашли для пострадавших животных надежных хозяев в Украине и Великобритании.

