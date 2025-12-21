Ключевые моменты:

Вечером 21 декабря в Одессе после объявления воздушной тревоги прогремел мощный взрыв.

Мониторинговые каналы заранее предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения со стороны Крыма.

Предварительно, для удара по городу россияне использовали кассетную ракету «Искандер», информация о последствиях уточняется.

Воздушная тревога прозвучала в 16:47. Еще до ее объявления мониторинговые каналы начали писать об угрозе применения баллистики с территории временно оккупированного Крыма.

И спустя несколько минут после тревоги грянул достаточно мощный взрыв.

«Очень страшно, у нас сигнализации сработали», «А у нас аж окна содрогнулись», – делятся впечатленичми одесситы в соцсетях.

Предварительно, враг использовал для атаки кассетный «Искандер».

До отбоя тревоги покидать укрытия не рекомендуется – возможны повторные пуски.

Официальная информация о последствиях атаки и возможных пострадавших ожидается позже.

«Одесская жизнь» продолжает следить за развитием событий.