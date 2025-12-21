Ключевые моменты:
- Вечером 21 декабря в Одессе после объявления воздушной тревоги прогремел мощный взрыв.
- Мониторинговые каналы заранее предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения со стороны Крыма.
- Предварительно, для удара по городу россияне использовали кассетную ракету «Искандер», информация о последствиях уточняется.
Воздушная тревога прозвучала в 16:47. Еще до ее объявления мониторинговые каналы начали писать об угрозе применения баллистики с территории временно оккупированного Крыма.
И спустя несколько минут после тревоги грянул достаточно мощный взрыв.
«Очень страшно, у нас сигнализации сработали», «А у нас аж окна содрогнулись», – делятся впечатленичми одесситы в соцсетях.
Предварительно, враг использовал для атаки кассетный «Искандер».
До отбоя тревоги покидать укрытия не рекомендуется – возможны повторные пуски.
Официальная информация о последствиях атаки и возможных пострадавших ожидается позже.
«Одесская жизнь» продолжает следить за развитием событий.
