Пуск баллистической ракеты

Ключевые моменты:

  • Вечером 21 декабря в Одессе после объявления воздушной тревоги прогремел мощный взрыв.
  • Мониторинговые каналы заранее предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения со стороны Крыма.
  • Предварительно, для удара по городу россияне использовали кассетную ракету «Искандер», информация о последствиях уточняется.

Воздушная тревога прозвучала в 16:47. Еще до ее объявления мониторинговые каналы начали писать об угрозе применения баллистики с территории временно оккупированного Крыма.

И спустя несколько минут после тревоги грянул достаточно мощный взрыв.

«Очень страшно, у нас сигнализации сработали», «А у нас аж окна содрогнулись», – делятся впечатленичми одесситы в соцсетях.

Предварительно, враг использовал для атаки кассетный «Искандер».

До отбоя тревоги покидать укрытия не рекомендуется – возможны повторные пуски.

Официальная информация о последствиях атаки и возможных пострадавших ожидается позже.

«Одесская жизнь» продолжает следить за развитием событий.

