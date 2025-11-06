Прогноз погоды в Одессе на 7 ноября

Переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 6-8°С тепла, днем 12-14°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 7 ноября

Переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 3-8°С тепла, днем 10-15°С.

