Ключевые моменты:

Завтра, 18 сентября, в Белгород-Днестровской громаде состоится прощание с воином Игорем Кривенко;

Старший солдат Игорь Кривенко погиб 21 января 2024 года под Бахмутом. На момент гибели герою было 29 лет;

Власти выразили соболезнования родным и подчеркнули мужество и преданность бойца;

Об этом говорится в сообщении Белгород-Днестровской районной государственной администрации.

«Белгород-Днестровщина снова в скорби. В борьбе за независимость и свободу Украины отдал свою жизнь наш земляк – старший солдат Кривенко Игорь Викторович (15.02.1995 г.р.). Верный военной присяге и Украинскому народу, он мужественно выполнял боевые задания, проявив несокрушимость духа, силу воли и безграничную преданность родной земле», – сказано в сообщении.

Игорь Кривенко погиб 21 января 2024 года в районе населенного пункта Клещеевка под Бахмутом в Донецкой области.

Прощание с павшим воином состоится 18 сентября 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Белгород-Днестровского района Сергей Веревка.

