Утром 18 декабря в Одессе прозвучал сигнал воздушной тревоги.

Враг атаковал региона ударными дронами и КАБами.

ПВО отработала по целям в районе Овидиополя, Затоки и Каролино-Бугаза, прогремели взрывы.

Угроза по «шахедам» сохраняется.

Первоначально в Воздушных силах сообщили о БпЛА в сторону Овидиополя и Затоки. Вскоре жители южных районов Одессы услышали, как работает наша противовоздушная оборона.

Спустя примерно полчаса стало известно, что враг выпустил КАБы в направлении Каролино-Бугаза.

Несколько минут назад в области прогремели взрывы.

«По КАБ минус… Авиация уходит», – проинформировали мониторинговые каналы.

Однако угроза по «шахедам» сейчас остается актуальной, особенно для Белгорода-Днестровского.

Информация о последствиях атаки пока не поступала.

Напомним, сегодня около РФ атаковала дронами Одесский район. В результате в городе Пивденном повреждены жилой дом и учебное заведение. По уточненной информации, пострадали восемь человек.

Фото иллюстративное