Ключевые моменты:

Ночью РФ атаковала ударными дронами ряд регионов Украины, в частности, Черкассы, Кривой Рог, Сумы, Запорожье и Одесскую область.

Повреждены жилые дома, объекты критической и гражданской инфраструктуры, есть пострадавшие.

Дроны атаковали порт российского Ростова, поврежден нефтяной танкер. Также удары зафиксированы в Батайске и Таганроге.

За прошедшие сутки украинские Силы обороны уничтожили 950 российских военных, десятки единиц техники и сотни беспилотников.

Сегодня, 18 декабря, в Украине отмечают День военной контрразведки СБУ.

Россия ночью атаковала регионы Украины: есть раненые, повреждена инфраструктура

Этой ночью россияне снова атаковали Украину ударными беспилотниками.

В Черкассах враг целил по критической инфраструктуре, в результате чего была обесточена часть города – шесть человек пострадали.

В Одесской области в результате ночного обстрела повреждено остекление в девятиэтажном доме и учебном заведении – на утро сегодняшнего дня стало известно о восьми пострадавших.

В Кривом Роге зафиксировано попадание в секторы жилой застройки (см. верхнее фото). По данным ОВА, пострадали четыре человека. В состоянии средней тяжести госпитализированы женщины 71 и 67 лет, остальные находятся на амбулаторном лечении.

Из-за атаки поврежден частный дом, админздание, заведение культуры, гаражи и 5 двухэтажных домов.

В Сумах повреждена гражданская инфраструктура, выбиты окна в жилых и нежилых зданиях, один человек пострадал.

Также этим утром оккупанты ударили по Запорожью – в результате атаки поврежден гаражный кооператив, в многоэтажке выбиты окна и повреждены балконы, обошлось без пострадавших.

Атака «добрых дронов»: поврежден танкер в порту Ростова

Но неспокойно этой ночью было и в самой России: неизвестные «добрые дроны» нагрянули в порт Ростова, встречу с ними пережили не все.

В Ростове местный губернатор сообщил об атаке дронов на местный порт, в результате повреждено судно и, предварительно, есть двое погибших членов экипажа.

По данным СМИ, повреждения получил танкере «Валерий Горчаков», построенный в 1969 году как сухогрузный теплоход. В 2004 году его переоборудовали из сухогруза в нефтеналивной танкер.

В Батайске в результате удара погиб один человек, есть перебои со светом, подтвердили местные власти.

Атаке беспилотников ночью также подвергся Таганрог.

Кстати, напомним: накануне Служба безопасности Украины провела уникальную спецоперацию. Впервые в истории морские дроны «Sub Sea Baby» поразили российскую подводную лодку проекта 636.3 «Варшавянка». В результате взрыва субмарина получила критические повреждения и фактически была выведена из строя.

По информации Генштаба ВСУ, в общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 950 человек. Также украинские воины обезвредили пять танков, 27 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, средство противовоздушной обороны, 330 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 119 единиц автомобильной техники оккупантов.

Защита страны в тени войны: 18 декабря – День военной контрразведки Украины

Также стоит отметить, что сегодня, 18 декабря, в Украине отмечают День военной контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) – профессиональный праздник, посвященный сотрудникам, которые ежедневно работают над обеспечением национальной безопасности, борьбой с вражеской разведкой, саботажем и диверсиями, особенно в условиях полномасштабной войны с Россией.

Этот памятный день ведет отсчет от указа Президента Украины 1991 года, которым было закреплено создание военной контрразведки как отдельной структуры для защиты украинских Вооруженных Сил и других военных формирований от шпионов, вражеских агентурных сетей и внутренних угроз.

С началом полномасштабного вторжения России в 2022 году роль военной контрразведки СБУ стала критически важной. Контрразведчики работают не только на тыловых направлениях, но и в прифронтовых регионах, предотвращая разведывательно-диверсионные операции, пресекая работу агентов и обеспечивая сохранность оборонных тайн.

Несмотря на то, что большинство их операций остаются засекреченными, именно военные контрразведчики стоят на передовой невидимого фронта безопасности, защищая государственные интересы, раскрывая сети врага и способствуя общему успеху украинских сил в борьбе за суверенитет и территориальную целостность.

Поздравляем сотрудников военной контрразведки с их профессиональным праздником! Желаем стойкости, выдержки и надежных побратимов рядом, успешных операций и возвращения с заданий без потерь. Пусть ваша невидимая, но жизненно важная работа и дальше служит защите Украины, ее независимости и безопасности.