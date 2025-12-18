Ключевые моменты:

Повреждено остекление в девятиэтажном доме и учебном заведении;

Известно о семи пострадавших, один человек госпитализирован.

Атака БПЛА в Одесском районе: что известно на сейчас

В Одесском районе в результате атаки вражеских беспилотников пострадали объекты гражданской инфраструктуры в городе Пивденный. Взрывной волной выбило окна в девятиэтажном жилом доме и в одном из учебных заведений.

По словам главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, пожаров после атаки не произошло. Все профильные службы оперативно прибыли на место происшествия и продолжают работу.

На данный момент сообщается о семи пострадавших. Шести людям медицинскую помощь оказали прямо на месте. Еще один пострадавший был доставлен в больницу — его состояние оценивается как средней тяжести. Врачи обеспечивают необходимое лечение.

В городской мэрии отметили, что дополнительная информация будет опубликована позже, по мере уточнения последствий атаки.

Жителей, у которых повреждены окна, просят обращаться в СОК «Олимп». Власти призывают сохранять спокойствие и строго следовать рекомендациям официальных и экстренных служб.

