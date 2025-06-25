На Донецком направлении погиб сапер Роман Димов из Болградской громады

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На войне погиб солдат Роман Димов из Болградской громады;

Роман Димов с позывным «Танцор» был солбатом солдат инженерно-саперного взвода. Он стал на защиту Украины с первых дней войны.

Скорбную весть сообщили сегодня, 25 июня, в Болградской районной военной администрации.

«К сожалению, Украина потеряла еще одного патриота и своего защитника. Горько, что сегодня лучшие из лучших отдают жизнь ради того, чтобы мы имели мирное небо над головой. Безутешными остались родители, жена, дети…», – говорится в сообщении.

В громаде также рассказали, что Роман, имевший позывной «Танцор», солдат инженерно-саперного взвода, стал на защиту Украины с первых дней войны.

«Как сапер, Роман не только выполнял сложные задачи, но и умел быстро находить нестандартные решения в самых сложных ситуациях. За свои смелые и эффективные действия Роман был награжден орденом «За Мужество» III степени признанием его героизма, профессионализма и преданности делу. Болградская районная государственная (военная) администрация выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего Героя», – добавили в Болградской РВА.

О дате прощания с Героем не сообщается.

Как сообщала «Одесская жизнь», на фронте погиб житель села Вишневое Белгород-Днестровского района Сторчеус Юрий Иванович 1969 года рождения.