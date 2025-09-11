Ключевые моменты:

7 марта 2024 года в боях под Покровском погиб Валентин Короткий из Белгород-Днестровской громады

Завтра, 12 сентября, земляки проведут Героя в последний путь.

Жизнь Валентина Короткого оборвалась 7 марта 2024 года в районе села Тоненькое Покровского района Донецкой области. Но возможность проститься с Героем появилась только сейчас.

Как сообщили в Белгород-Днестровской райгосадминистрации, 12 сентября 2025 года состоится прощание с воином, который до последнего оставался верен воинскому долгу и своей Родине.

