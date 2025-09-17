Ключевые моменты:

  • 17 сентября, в День спасателя, Одесса передала пожарную технику соседним громадам. Две машины направлены в Черноморскую громаду, одна – в Фонтанскую;
  • Спасательно-водолазная служба Одессы получила новое снаряжение и амуницию от БФ «Дотянись до неба»;
  • Передача техники согласована с международными партнерами, поддерживающими Одессу во время войны.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Одесса сегодня располагает необходимой техникой, но наши соседи часто остаются без таких ресурсов. Вместе мы переживаем тревоги и атаки, вместе отстраиваем жизнь, вместе спасаем. Две машины, переданные Майнцем, отправляются в Черноморскую громаду, одна в Фонтанскую. Техника, предоставленная Бристолем, тоже будет работать по назначению», – прокомментировал городской голова Одессы Геннадий Труханов.

По теме: В Украине отмечают День спасателя: герои, которые рискуют жизнью ради других

Передача техники состоялась по согласованию с международными партнерами, поддерживающими Одессу в условиях войны.

А подарком спасательному отряду КУ «Спасительно-водолазная служба» стало спасательное снаряжение и амуниция, предоставленные БФ «Дотянись до неба».

Читайте также: «Щит громады»: как в селах Одесщины борются с огнем и «шахедами».

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме