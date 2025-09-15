Ключевые моменты:

В бою за Украину пал 44-летний защитник из Белгорода-Днестровского Сергей Веревка;

Воин погиб 7 июня 2024 года в районе Покровска.

Как сообщили в Белгород-Днестровском городском совете, 44-летний защитник отдал жизнь 7 июня 2024 года в районе Новопокровского Покровского района Донетчины.

Он до конца остался верным присяге и украинскому народу, проявив мужество и стойкость в борьбе за свободу и независимость страны.

Белгород-Днестровская районная государственная администрация и городской совет выразили глубокие соболезнования родным и близким Героя. В громаде подчеркнули, что подвиг Сергея Веревки навсегда останется в памяти, а его имя будет символом преданности и мужества.Прощание с защитником состоялось 14 сентября 2025 года.

Ранее в Одессе простились с тремя курсантами ВМС, погибшими от удара российского дрона.

