Ключевые моменты:

Завод строит ООО «Черноморский солезавод» с инвестициями в 2,8 млн. долларов.

Строительство началось в 2024 году, запуск намечен на начало 2026 года.

Мощность производства составит около 15 тысяч тонн соли в месяц.

Это первый в Украине новый завод по производству соли, построенный после начала масштабной войны.

Производство соли в Украине выходит на новый уровень

Инициатором строительства нового завода выступает ООО «Черноморский солезавод». Всего в проект будет инвестировано 2,8 миллиона долларов.

Добавим, что строительство нового предприятия началось в 2024 году и сейчас выходит на финишную прямую. Кроме этого, мощность производства позволит удовлетворить более половины потребностей внутреннего рынка соли Украины, ведь ежемесячный выпуск сырья составит около 15 тысяч тонн.

На предприятии будут применяться инновационные технологии, разработанные совместно с экспертами государственного предприятия «Артемсоль» и партнерской турецкой компании SALT PLUS. К слову, это впервые в истории Украины, когда новый солезавод выстроен с нуля после начала масштабной войны.

Справка «Одесской жизни»

В 2022 году Артемовские месторождения, крупнейшие в Евразии источники каменной соли, были оккупированы. На тот момент площадь месторождения достигала около 170 квадратных километров, а глубина залегания пластов каменной соли составляла от 160 до 540 метров. Кстати, месторождение эксплуатировалось с 1881 года и одно время оно было крупнейшим в СССР, обеспечивая до 35% добычи соли.