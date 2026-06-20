Ключевые моменты:

В Харькове российская авиабомба разрушила жилой дом.

Эммануэль Макрон раскрыл детали тайных переговоров Трампа и Путина на Аляске.

Дональд Трамп одобрил идею выдачи лицензий на производство украинских ракет.

Польша категорически требует место за столом будущих переговоров с Россией.

Россия ударила по жилым домам в Харькове и Краматорске

В ночь на 20 июня российская армия нанесла жестокий удар управляемыми авиабомбами (КАБами) по Холодногорскому району Харькова. Под ударом оказалась исключительно жилая застройка. В результате прилета полностью разрушен двухэтажный многоквартирный дом.

Спасатели провели тяжелейшую операцию по поиску людей: из-под завалов удалось деблокировать 8 человек, включая 6-летнего мальчика. К несчастью, без жертв не обошлось – мэр города Игорь Терехов сообщил, что на месте руин обнаружено тело одного погибшего.

Накануне не менее драматичные события развернулись в Донецкой области. Глава ОВА Вадим Филашкин сообщил, что в результате массированных российских ударов по Краматорску погибли как минимум два человека, еще шестеро получили ранения различной степени тяжести.

Минус 92 БпЛА врага и взрывы в Крыму

По информации Воздушных сил ВСУ, в ночь на 20 июня противник запустил по Украине 99 ударных БпЛА. Враг применил сложную комбинацию техники: классические и реактивные «Шахеды», дроны типов «Гербера» и «Италмас», а также специальные беспилотники-имитаторы «Пародия», предназначенные для перегрузки нашей защиты.

В отражении атаки участвовали мобильные огневые группы, авиация, зенитно-ракетные войска и подразделения РЭБ. По состоянию на 08:00 утра удалось сбить и подавить 92 вражеских дрона на юге, востоке и севере страны. Тем не менее, зафиксировано 7 попаданий на трех локациях, еще в трех местах упали обломки сбитых БпЛА.

Параллельно «жарко» было и во временно оккупированном Крыму. Ночью там прогремела серия взрывов: под мощный удар попали Таврийская ТЕС, местная газораспределительная станция, а также нефтегазовые хранилища. После атаки в нескольких районах полуострова полностью исчезло электричество.

Тайный сговор в Анкоридже: что рассказал Макрон

Громкое заявление накануне сделал президент Франции Эммануэль Макрон в эфире телеканала France 2. Он раскрыл детали прошлой встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске (в Анкоридже), где лидеры едва не заключили соглашение за спиной Украины.

По словам Макрона, Трамп был готов отдать России даже те украинские территории, которые на тот момент не были завоеваны оккупантами. Катастрофу предотвратила европейская делегация, которая экстренно отправилась в Вашингтон.

«Мы поехали, чтобы сказать: «Это невозможно». Огромный путь пройден, и этот путь – победа украинцев в их состоятельности и доверии», – подчеркнул Макрон.

Европейские дипломаты смогли доказать Трампу, что Украина готова бороться, а прогнозы о ее быстром крахе несостоятельны. В итоге Трамп осознал, что Россия нарушает любые обещания, а под словом «мир» Путин подразумевает исключительно полную капитуляцию Киева.

«Зеленый свет» для украинских ракет: Зеленский о прорыве в переговорах с США

Президент Украины Владимир Зеленский поделился важными итогами переговоров на саммите G7. Главная новость – США впервые положительно отнеслись к идее предоставления Украине лицензий на самостоятельное производство американских ракет. При администрации Байдена этот вопрос долгое время оставался без ответа, но сейчас лед тронулся.

Также Зеленский отметил, что все лидеры «Большой семерки», включая Дональда Трампа, дали позитивный сигнал относительно усиления украинской ПВО. Более того, Трамп пообещал вернуться к жесткому пересмотру санкций против РФ и заверил, что поддержка Украины не прекратится.

«Нам будут помогать намного больше, чтобы Путин понял, что помощь не остановится и ему желательно прекратить войну», – заявил президент.

При этом Зеленский трезво оценивает ситуацию: у западных лидеров нет иллюзий, что Кремль готов к честным переговорам прямо сейчас. Сам же Киев согласен на диалог с Москвой исключительно при обязательном участии международных партнеров-гарантов.

Ультиматум Варшавы: Дональд Туск требует для Польши кресло за столом переговоров

Польша не намерена оставаться сторонним наблюдателем при решении вопроса о завершении войны. Премьер-министр Дональд Туск выступил с жестким заявлением, потребовав прямого участия Варшавы в любых будущих переговорах о прекращении огня или подписании мира между Украиной и РФ.

Туск подверг критике кулуарные форматы крупных европейских государств (вроде E3 или E5), подчеркнув, что никто не имеет права говорить от имени всего Евросоюза по вопросам, которые напрямую влияют на безопасность Польши.

Польские власти поставили жесткое условие: либо все мирные процессы будут координироваться через официальные механизмы ЕС, либо Варшава заходит в переговорный процесс как прямой и полноправный участник. В противном случае Польша официально откажется признавать и уважать любые достигнутые договоренности.

Напомним, ранее отношения между Киевом и Варшавой снова натолкнулись на острые исторические вопросы. Президент Польши Кароль Навроцкий объявил о решении лишить президента Украины Владимира Зеленского высшей польской награды – ордена Белого Орла. Причиной резкого шага стало присвоение одному из подразделений ВСУ названия в честь УПА.