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Российский контейнеровоз «Янина» затонул в Черном море после атаки.

В РФ утверждают, что судно перевозило гражданские грузы, в Украине называют его частью логистики, обеспечивающей войну.

Все 17 членов экипажа, по данным российской стороны, были спасены.

Последний сигнал судна зафиксировали у берегов Крыма

По данным сервисов отслеживания морского трафика, последний сигнал контейнеровоза Yanina (IMO 9301304) был получен днем 31 июля. В тот момент судно находилось примерно в 240 километрах к юго-востоку от Ялты и следовало в направлении Новороссийска.

Известно, что контейнеровоз шел из индийского порта Мундра. Информация о его грузе официально не раскрывается.

По словам генерального директора «Росатома» Алексея Лихачева, судно было атаковано двумя морскими беспилотниками. Он заявил, что «Янина» перевозила исключительно гражданские товары – замороженные продукты, строительные и отделочные материалы. По данным российской стороны, все 17 членов экипажа удалось спасти.

Зеленский подтвердил удар

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение контейнеровоза, назвав его одной из целей, обеспечивающих ведение войны.

«Наши цели – тщательно выбранные объекты, обеспечивающие ведение войны. Продолжаем наше справедливое давление. План дальнобойных санкций шаг за шагом выполняется», – заявил глава государства.

Почему это судно оказалось в центре внимания

Контейнеровоз «Янина» был построен в 2005 году в Южной Корее. Его длина составляет 142 метра, дедвейт – около 13 тысяч тонн, вместимость – до 962 стандартных контейнеров.

Судно принадлежало транспортной группе FESCO, которая с 2023 года находится под контролем российской государственной корпорации «Росатом». Суда компании включены в санкционные списки ряда стран. На этом фоне украинская сторона рассматривает подобные суда как элементы логистической инфраструктуры, используемой в интересах российского военно-промышленного комплекса.

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