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Российские войска атаковали стоянку грузового транспорта на юге Одесской области.

В результате удара загорелись пустые бензовозы и газовоз, пожар оперативно ликвидировали спасатели.

Из-за атаки погиб один человек, еще четверо получили ранения.

Враг целенаправленно ударил по месту стоянки грузового транспорта.

Горели бензовозы и газовоз

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что враг совершил атаку по стоянке грузового транспорта. В результате вражеских ударов возник пожар, загорелись пустые бензовозы и газовоз. Спасатели оперативно ликвидировали огонь.

К сожалению, в результате атаки погиб один человек. Еще четверо получили ранения, один пострадавший госпитализирован.

Напомним, что 18 июня вражеские БпЛА атаковали два иностранных гражданских судна, которые двигались на выход из портов под флагами Панамы и Сент-Китс и Невис. На одном из судов в результате атаки погиб член экипажа, еще двое получили ранения.