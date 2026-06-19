Ключевые моменты:

Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится завершить войну к зиме по дипломатическому пути и усилению давления на Россию.

Президент призвал партнеров предоставить «зимний пакет помощи», включающий энергоресурсы, 300 антибалистических ракет и 6 млрд евро на ПВО и дальнобойное оружие.

По итогам 35-го заседания Рамштайн Украина получит около 4 млрд долларов новой военной помощи.

На оккупированной части Херсонщины и на подступах к Крыму повреждены по меньшей мере четыре моста, часть переправ заменяют понтонами.

США официально сняли морскую блокаду Ирана после подписания меморандума о прекращении войны, а судоходство через Ормузский пролив возобновилось.

Стратегия завершения войны и подготовка к зиме

В обращении к Европейскому совету 19 июня 2026 года Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится завершить войну к зиме из-за дипломатии и давления на Россию. Однако, осознавая угрозы со стороны Кремля, президент отметил необходимость «зимнего пакета помощи».

Этот пакет должен включать в себя:

Энергетические ресурсы: газ, дизель и бензин для компенсации возможных разрушений инфраструктуры.

Защита неба: не менее 300 антибалистических ракет для отражения массированных ударов в течение 3–4 зимних месяцев.

Финансовая поддержка: разблокирование и срочное использование 6 миллиардов евро из European Peace Facility для нужд ПВО и дальнобойных снарядов.

Рекордные итоги 35-го «Рамштайна»

По итогам очередного заседания Контактной группы по обороне Украины (формат «Рамштайн»), партнеры объявили о выделении около $4 млрд новой военной помощи. Министр обороны Михаил Федоров отметил, что поддержка фокусируется на наиболее результативных направлениях.

Ключевые инвестиции включают в себя:

Программа PURL (системы Patriot): около $1 млрд на критически важные ракеты (взносы Германии, Норвегии, Нидерландов и Швеции).

Беспилотные системы: более $1 млрд. В частности, Великобритания профинансирует закупку 150 тысяч украинских дронов.

Артиллерия: около $540 млн. на боеприпасы повышенной дальности.

Ситуация в Крыму

Как минимум четыре моста, соединяющих временно оккупированную часть Херсонской области с Крымом, повреждены и не могут обеспечивать движение транспорта. Об этом сообщил коллаборант Владимир Сальдо, которого оккупационные власти назначили главой так называемой администрации Херсонской области.

По его словам, движение транспорта перекрыто на автомобильном мосту через Северокрымский канал между населенными пунктами Ставки и Преображенко.

Кроме того, по имеющейся информации, повреждены и непригодны для движения автомобилей мосты через проливы Тонкий и Промоина, расположенные к югу от временно оккупированного Геническа.

У моста через пролив Промоина функционирует понтонная переправа, а в районе пролива Тонкий пока только обустраивают подъезды для его наведения.

Также Сальдо сообщил, что на Чонгарском мосту работают специалисты, занимающиеся созданием дополнительного маршрута через Чонгарский пролив.

Ранее Генеральный штаб ВСУ заявил, что ночью Силы обороны Украины поразили два моста на временно оккупированных территориях Донецкой области и Крыма.

Глобальный контекст: Мир между США и Ираном

На международной арене произошли значительные изменения: по поручению президента Дональда Трампа США официально сняли морскую блокаду Ирана. Это произошло после подписания меморандума о прекращении войны между странами. Американские корабли остаются в регионе Персидского и Оманского заливов только для контроля за выполнением соглашений, тогда как танкеры с нефтью начали свободно проходить по Ормузскому проливу.

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